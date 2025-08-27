Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Українські легкоатлетки Ярослава Магучіх та Юлія Левченко успішно виступили у фіналі Діамантової ліги зі стрибків у висоту, що відбувся у Цюриху

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Для Магучіх ця подія стала п'ятою поспіль медаллю у фіналах престижних змагань. Цього разу вона здобула "срібло" з результатом 2.02 м. Перемогу здобула австралійка Нікола Оліслагерс, яка з першої спроби підкорила висоту 2.04 м і встановила особистий рекорд. Третє місце виборола британка Морган Лейк, якій підкорилася висота у 2.00 м.

Юлія Левченко також показала гідний результат, подолавши планку на висоті 2.00 м, що стало для неї найкращим виступом за останні п'ять років. У підсумку вона посіла четверту сходинку, поступившись Лейк за кількістю вдалих спроб. Для Левченко це вже шостий вихід до фіналу Діамантової ліги за кар'єру. Раніше спортсменка ставала срібною призеркою турніру у 2017-2019 роках.

Юлія Левченко посіла четверте місце з особистим рекордом останніх років. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Магучіх продовжує стабільно підтверджувати свій високий рівень: у 2021 році вона була другою, а з 2022 по 2024 рік тричі поспіль здобувала "золото" фіналів. Цього разу Ярослава зробила серйозну боротьбу за перемогу, але поступилася Оліслагерс після невдалих спроб на висоті 2.06 м.

