10:23  27 серпня
На Вінниччині прикордонники затримали креативного порушника
07:36  27 серпня
До кінця року на Запоріжжі працюватимуть 24 підземні школи
09:58  27 серпня
На Миколаївщині чоловік відкрив стрілянину з автомата на пляжі
27 серпня 2025, 20:10

Ярослава Магучіх виборола "срібло" у фіналі Діамантової ліги – п'ята поспіль нагорода

27 серпня 2025, 20:10
Фото: REUTERS/Denis Balibouse
Українські легкоатлетки Ярослава Магучіх та Юлія Левченко успішно виступили у фіналі Діамантової ліги зі стрибків у висоту, що відбувся у Цюриху

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Для Магучіх ця подія стала п'ятою поспіль медаллю у фіналах престижних змагань. Цього разу вона здобула "срібло" з результатом 2.02 м. Перемогу здобула австралійка Нікола Оліслагерс, яка з першої спроби підкорила висоту 2.04 м і встановила особистий рекорд. Третє місце виборола британка Морган Лейк, якій підкорилася висота у 2.00 м.

Юлія Левченко також показала гідний результат, подолавши планку на висоті 2.00 м, що стало для неї найкращим виступом за останні п'ять років. У підсумку вона посіла четверту сходинку, поступившись Лейк за кількістю вдалих спроб. Для Левченко це вже шостий вихід до фіналу Діамантової ліги за кар'єру. Раніше спортсменка ставала срібною призеркою турніру у 2017-2019 роках.

Юлія Левченко посіла четверте місце з особистим рекордом останніх років. Фото: REUTERS/Denis Balibouse

Магучіх продовжує стабільно підтверджувати свій високий рівень: у 2021 році вона була другою, а з 2022 по 2024 рік тричі поспіль здобувала "золото" фіналів. Цього разу Ярослава зробила серйозну боротьбу за перемогу, але поступилася Оліслагерс після невдалих спроб на висоті 2.06 м.

Раніше повідомлялося, відому українську спортсменку висунули на одну з найпрестижніших міжнародних нагород у тенісі. Йдеться про відзнаку, яку щороку отримують за особливі досягнення у матчах Кубка Біллі Джин Кінг.

Україна спорт Олімпіада легка атлетика Ліга чемпіонів срібло
27 серпня 2025
