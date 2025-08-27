10:23  27 августа
27 августа 2025, 19:13

На сайте Кабмина появилась петиция о разрешении на выезд за границу мужчинам 18–24 лет

27 августа 2025, 19:13
Фото: иллюстративное
На рассмотрение Кабинета Министров представлена петиция, которая предлагает расширить категории мужчин, которым разрешен выезд за границу во время военного положения

Соответствующий документ появился в разделе петиций на сайте Кабмина, передает RegioNews.

На сайте Кабинета Министров Украины появилась новая петиция, в которой поднимается вопрос выезда за границу для мужчин в возрасте от 18 до 24 лет. Автор обращения напоминает о заявлении президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении разрешения на выезд мужчинам от 18 до 22 лет. В то же время, по его мнению, старшая категория граждан (18-24 года включительно) в пределах этого возраста находится в аналогичном правовом статусе и должна получить равные условия.

В документе отмечается, что ситуация особенно остро касается мужчин 23-24 лет. На момент начала полномасштабного вторжения им было всего 20–21 год, и с тех пор у них не было возможности посетить своих родных за границей. Автор петиции подчеркивает, что Украина является демократическим государством, поэтому следует развивать доверие между властью и гражданами.

На сайте Кабмина опубликована новая петиция

Инициатор отмечает, что либерализация правил выезда поможет снизить количество незаконных пересечений границы, на которых наживаются нелегальные перевозчики. Это, в свою очередь, может снизить уровень коррупции и положительно отразиться на международном имидже страны.

Отдельно в петиции предлагается рассмотреть возможность выезда для мужчин с отсрочкой мобилизации независимо от возраста. В частности, речь идет о педагогах, которые не подлежат призыву, однако не имеют тех же прав на выезд, что и забронированные работники. Также среди предложений – предоставить разрешение на выезд за границу мужчинам в возрасте 50–55 лет, автор которых считает менее пригодными к службе, ведь они обычно вступают в армию исключительно добровольно.

Напомним, Кабмин принял постановление, разрешающее украинским мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу. Документ был опубликован на официальном сайте правительства и вступил в силу на следующий день после публикации.

