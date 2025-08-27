На сайте Кабмина появилась петиция о разрешении на выезд за границу мужчинам 18–24 лет
На рассмотрение Кабинета Министров представлена петиция, которая предлагает расширить категории мужчин, которым разрешен выезд за границу во время военного положения
Соответствующий документ появился в разделе петиций на сайте Кабмина, передает RegioNews.
На сайте Кабинета Министров Украины появилась новая петиция, в которой поднимается вопрос выезда за границу для мужчин в возрасте от 18 до 24 лет. Автор обращения напоминает о заявлении президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении разрешения на выезд мужчинам от 18 до 22 лет. В то же время, по его мнению, старшая категория граждан (18-24 года включительно) в пределах этого возраста находится в аналогичном правовом статусе и должна получить равные условия.
В документе отмечается, что ситуация особенно остро касается мужчин 23-24 лет. На момент начала полномасштабного вторжения им было всего 20–21 год, и с тех пор у них не было возможности посетить своих родных за границей. Автор петиции подчеркивает, что Украина является демократическим государством, поэтому следует развивать доверие между властью и гражданами.
Инициатор отмечает, что либерализация правил выезда поможет снизить количество незаконных пересечений границы, на которых наживаются нелегальные перевозчики. Это, в свою очередь, может снизить уровень коррупции и положительно отразиться на международном имидже страны.
Отдельно в петиции предлагается рассмотреть возможность выезда для мужчин с отсрочкой мобилизации независимо от возраста. В частности, речь идет о педагогах, которые не подлежат призыву, однако не имеют тех же прав на выезд, что и забронированные работники. Также среди предложений – предоставить разрешение на выезд за границу мужчинам в возрасте 50–55 лет, автор которых считает менее пригодными к службе, ведь они обычно вступают в армию исключительно добровольно.
Напомним, Кабмин принял постановление, разрешающее украинским мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу. Документ был опубликован на официальном сайте правительства и вступил в силу на следующий день после публикации.