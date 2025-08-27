Пограничники рассказали, где украинцы чаще всего пытаются незаконно пересечь границу

иллюстративное фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко на брифинге 27 августа.

По его словам, больше таких случаев пограничники фиксируют на границе с Румынией. На втором месте – это граница с Молдовой.

"На других участках несколько в меньшем количестве такие попытки предпринимаются. Ну, это, в первую очередь, граница с Венгрией и Словакией", – добавил Демченко.

Также он напомнил, что попытка незаконного пересечения границы карается штрафом.

Ранее в ГПСУ сообщили, как мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет уехать за границу. Мужчинам нужно будет иметь военно-учетный документ в бумажной или электронной форме.