10:23  27 августа
В Винницкой области пограничники задержали креативного нарушителя
07:36  27 августа
До конца года на Запорожье будут работать 24 подземные школы
09:58  27 августа
В Николаевской области мужчина открыл стрельбу из автомата на пляже
UA | RU
UA | RU
27 августа 2025, 18:42

Пограничники рассказали, где украинцы чаще всего пытаются незаконно пересечь границу

27 августа 2025, 18:42
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Больше всего попыток незаконного пересечения границы пограничники фиксируют близ Румынии

Как передает RegioNews, об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко на брифинге 27 августа.

По его словам, больше таких случаев пограничники фиксируют на границе с Румынией. На втором месте – это граница с Молдовой.

"На других участках несколько в меньшем количестве такие попытки предпринимаются. Ну, это, в первую очередь, граница с Венгрией и Словакией", – добавил Демченко.

Также он напомнил, что попытка незаконного пересечения границы карается штрафом.

Ранее в ГПСУ сообщили, как мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет уехать за границу. Мужчинам нужно будет иметь военно-учетный документ в бумажной или электронной форме.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ГПСУ пограничники граница нарушение побег за границу
Мужчины 18-22 лет смогут выезжать из Украины уже завтра - постановление Кабмина
27 августа 2025, 15:54
В Украине ликвидировали 12 новых схем переправки уклонистов за границу
27 августа 2025, 14:13
До 170 тыс. грн штрафа или 3 года тюрьмы: новый законопроект относительно незаконного пересечения границы
22 августа 2025, 11:43
Все новости »
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
Ипотека под 0%: кто сможет получить жилье без переплат
27 августа 2025, 20:24
Ярослава Магучих завоевала "серебро" в финале Бриллиантовой лиги – пятая подряд награда
27 августа 2025, 20:10
В Киеве глава Деснянской РГА подрался с замглавы КГГА
27 августа 2025, 20:09
Ответный иск: нардепка Марьяна Безуглая подает на Тараса Тополю в суд за мошенничество
27 августа 2025, 20:05
В Одесской области полицейские задержали 38-летнего мужчину, который совершил разбойное нападение на пенсионерку
27 августа 2025, 19:49
Полицейский из Киевщины побил мировой рекорд по паверлифтингу
27 августа 2025, 19:35
На сайте Кабмина появилась петиция о разрешении на выезд за границу мужчинам 18–24 лет
27 августа 2025, 19:13
В течение дня оккупанты били по двум районам Днепропетровщины: пострадали двое мужчин
27 августа 2025, 19:10
Азербайджан поддержал территориальную целостность Украины
27 августа 2025, 18:55
В Днепропетровской области разоблачили чиновника, который требовал 40 тыс грн за взыскание алиментов
27 августа 2025, 18:48
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Все публикации »
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Все блоги »