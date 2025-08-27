Пограничники рассказали, где украинцы чаще всего пытаются незаконно пересечь границу
Больше всего попыток незаконного пересечения границы пограничники фиксируют близ Румынии
Как передает RegioNews, об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы полковник Андрей Демченко на брифинге 27 августа.
По его словам, больше таких случаев пограничники фиксируют на границе с Румынией. На втором месте – это граница с Молдовой.
"На других участках несколько в меньшем количестве такие попытки предпринимаются. Ну, это, в первую очередь, граница с Венгрией и Словакией", – добавил Демченко.
Также он напомнил, что попытка незаконного пересечения границы карается штрафом.
Ранее в ГПСУ сообщили, как мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет уехать за границу. Мужчинам нужно будет иметь военно-учетный документ в бумажной или электронной форме.