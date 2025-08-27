Прикордонники розповіли, де українці найчастіше намагаються незаконно перетнути кордон

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це повідомив речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко на брифінгу 27 серпня.

За його словами, найбільше таких випадків прикордонники фіксують на кордоні з Румунією. На другому місці – це кордон з Молдовою.

"На інших ділянках дещо в меншій кількості такі спроби відбуваються. Ну, це в першу чергу кордон з Угорщиною та Словаччиною", – додав Демченко.

Також він нагадав, що спроба незаконного перетину кордону карається штрафом.

Раніше у ДПСУ повідомили, як чоловікам віком від 18 до 22 років виїхати за кордон. Чоловікам потрібно буде мати військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі.