Прикордонники розповіли, де українці найчастіше намагаються незаконно перетнути кордон
Найбільше спроб незаконного перетину кордону прикордонники фіксують поблизу Румунії
Як передає RegioNews, про це повідомив речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко на брифінгу 27 серпня.
За його словами, найбільше таких випадків прикордонники фіксують на кордоні з Румунією. На другому місці – це кордон з Молдовою.
"На інших ділянках дещо в меншій кількості такі спроби відбуваються. Ну, це в першу чергу кордон з Угорщиною та Словаччиною", – додав Демченко.
Також він нагадав, що спроба незаконного перетину кордону карається штрафом.
Раніше у ДПСУ повідомили, як чоловікам віком від 18 до 22 років виїхати за кордон. Чоловікам потрібно буде мати військово-обліковий документ у паперовій або електронній формі.
