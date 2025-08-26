Ілюстративне фото

У межах програми Bring Kids Back UA вдалось повернути ще одну дитину з окупованої території. Тепер дівчинка готується до вступу в університет

Про це повідомляє голова Офісу президента Андрій Єрмак, передає RegioNews.

Дівчинка тривалий час проживала на окупованій території під тиском та з обмеженнями. При цьому вона мріяла про освіту та майбутнє в Україні. Тепер її вдалось вивезти з окупації.

Сьогодні вона вже в безпеці та поруч з рідними. За словами Андрія Єрмака, вона вже готується до вступу до українського університету.

"Дякуємо Українській мережі за права дитини за допомогу у поверненні. Ми виконуємо завдання Президента — повертаємо всіх наших дітей", - каже голова ОП.

Нагадаємо, Україні від початку повномасштабної війни вдалося повернути понад тисячу викрадених Росією дітей. Проте понад 1,6 мільйона українських дітей залишаються під контролем РФ.