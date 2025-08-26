У "Дії" з’являться ще 6 нових сервісів
В застосунку "Дія" вже скоро можна буде скористатися новими сервісами
Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у колонці для РБК-Україна, передає RegioNews.
"На порталі "Дія" запустимо першого у світі національного АІ-асистента, який надаватиме державні послуги. Перший АІ-based сервіс – довідка про доходи. Вам потрібно просто написати запит у чат – і АІ допоможе вам отримати довідку", – написав він.
Окрім цього, штучний інтелект на порталі "Дія" консультуватиме про послуги та допомагатиме дібрати сервіс під життєву ситуацію.
Серед інших сервісів – "еНотаріат", "еАкциз", "Шлях пораненого" та сервіс базової соціальної допомоги.
Раніше повідомлялось, що в Україні з’явиться послуга "Starlink у смартфоні". Це технологія, яка перетворює звичайний смартфон на супутниковий термінал.