У "Дії" з’являться ще 6 нових сервісів

ілюстративне фото: з відкритих джерел

В застосунку "Дія" вже скоро можна буде скористатися новими сервісами

Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у колонці для РБК-Україна, передає RegioNews.

"На порталі "Дія" запустимо першого у світі національного АІ-асистента, який надаватиме державні послуги. Перший АІ-based сервіс – довідка про доходи. Вам потрібно просто написати запит у чат – і АІ допоможе вам отримати довідку", – написав він.

Окрім цього, штучний інтелект на порталі "Дія" консультуватиме про послуги та допомагатиме дібрати сервіс під життєву ситуацію.

Серед інших сервісів – "еНотаріат", "еАкциз", "Шлях пораненого" та сервіс базової соціальної допомоги.

