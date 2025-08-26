20:29  26 серпня
На Одещині приватизують стратегічно важливе підприємство
18:48  26 серпня
У США вбили 23-річну українку
18:40  26 серпня
В Україну після похолодання повертається спека
26 серпня 2025, 21:59

У "Дії" з'являться ще 6 нових сервісів

26 серпня 2025, 21:59
ілюстративне фото: з відкритих джерел
В застосунку "Дія" вже скоро можна буде скористатися новими сервісами

Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у колонці для РБК-Україна, передає RegioNews.

"На порталі "Дія" запустимо першого у світі національного АІ-асистента, який надаватиме державні послуги. Перший АІ-based сервіс – довідка про доходи. Вам потрібно просто написати запит у чат – і АІ допоможе вам отримати довідку", – написав він.

Окрім цього, штучний інтелект на порталі "Дія" консультуватиме про послуги та допомагатиме дібрати сервіс під життєву ситуацію.

Серед інших сервісів – "еНотаріат", "еАкциз", "Шлях пораненого" та сервіс базової соціальної допомоги.

Раніше повідомлялось, що в Україні з’явиться послуга "Starlink у смартфоні". Це технологія, яка перетворює звичайний смартфон на супутниковий термінал.

25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
07 серпня 2025
