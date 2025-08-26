Українські підприємці зможуть отримати гранти від держави: в Уряді назвали суми

фото: Юлія Свириденко

Кабмін запускає спеціальні умови за програмою "Власна Справа" для креативних підприємців

Як передає RegioNews, про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, підприємці зможуть отримати гранти від держави:

100 тис. грн — для фрілансерів-ФОПів;

200 тис. грн — для бізнесу, що створює 1 робоче місце;

500 тис. грн — за умови створення 2 робочих місць і співфінансування 70/30;

1 млн грн — за умови створення 4 робочих місць і співфінансування 70/30.

Програма охоплює кіно та відеоіндустрію, бібліотеки, музеї, театри, архітектуру, дизайн, медіа, фотографію, розробку ігор і ПЗ, PR та рекламу, а також індивідуальну мистецьку діяльність.

Раніше повідомлялось, що Харківські підприємці можуть отримати до 16 млн грн на відновлення бізнесу. Особливі умови передбачені для підприємців, які купують українське обладнання – їм компенсують до 70% вартості.