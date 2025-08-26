Українські підприємці зможуть отримати гранти від держави: в Уряді назвали суми
Кабмін запускає спеціальні умови за програмою "Власна Справа" для креативних підприємців
Як передає RegioNews, про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
За її словами, підприємці зможуть отримати гранти від держави:
- 100 тис. грн — для фрілансерів-ФОПів;
- 200 тис. грн — для бізнесу, що створює 1 робоче місце;
- 500 тис. грн — за умови створення 2 робочих місць і співфінансування 70/30;
- 1 млн грн — за умови створення 4 робочих місць і співфінансування 70/30.
Програма охоплює кіно та відеоіндустрію, бібліотеки, музеї, театри, архітектуру, дизайн, медіа, фотографію, розробку ігор і ПЗ, PR та рекламу, а також індивідуальну мистецьку діяльність.
Раніше повідомлялось, що Харківські підприємці можуть отримати до 16 млн грн на відновлення бізнесу. Особливі умови передбачені для підприємців, які купують українське обладнання – їм компенсують до 70% вартості.
