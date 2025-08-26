Фото: Верховная Рада Украины

В Верховной Раде Украины внесен законопроект, предусматривающий возможность выезда за границу для мужчин призывного возраста

Инициатором документа выступил народный депутат Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

По словам депутата, нынешние ограничения на выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет не имеют четкой правовой основы и создают риски злоупотреблений. Он подчеркнул, что действующая практика приводит к тому, что некоторые лица получают возможность уезжать из страны вне законной очереди.

Гончаренко отметил, что законопроект предусматривает снятие всех существующих ограничений и предоставление права на пересечение государственной границы всем мужчинам. По его мнению, это позволит сделать процедуру более прозрачной и одинаковой для всех граждан.

Документ зарегистрирован в Верховной Раде и ожидает рассмотрения профильных комитетов. В парламенте должны определить порядок дальнейшей проработки законопроекта и возможную дату его обсуждения в сессионном зале.

