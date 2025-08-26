18:48  26 августа
В США убили 23-летнюю украинку
18:40  26 августа
В Украину после похолодания возвращается жара
07:42  26 августа
В Киевской области робот-собака помогает саперам в разминировании
26 августа 2025, 17:19

В Верховной Раде предложили разрешить выезд мужчинам призывного возраста: внесен законопроект

26 августа 2025, 17:19
Читайте також українською мовою
Фото: Верховная Рада Украины
В Верховной Раде Украины внесен законопроект, предусматривающий возможность выезда за границу для мужчин призывного возраста

Инициатором документа выступил народный депутат Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

По словам депутата, нынешние ограничения на выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет не имеют четкой правовой основы и создают риски злоупотреблений. Он подчеркнул, что действующая практика приводит к тому, что некоторые лица получают возможность уезжать из страны вне законной очереди.

Гончаренко отметил, что законопроект предусматривает снятие всех существующих ограничений и предоставление права на пересечение государственной границы всем мужчинам. По его мнению, это позволит сделать процедуру более прозрачной и одинаковой для всех граждан.

Документ зарегистрирован в Верховной Раде и ожидает рассмотрения профильных комитетов. В парламенте должны определить порядок дальнейшей проработки законопроекта и возможную дату его обсуждения в сессионном зале.

Ранее сообщалось, на границе с Венгрией увеличились очереди из-за роста пассажиро-транспортного потока во время туристического сезона.

25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
