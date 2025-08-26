Фото: Верховна Рада України

У Верховній Раді України внесено законопроєкт, який передбачає можливість виїзду за кордон для чоловіків призовного віку

Ініціатором документу виступив народний депутат Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

За словами депутата, нинішні обмеження на виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років не мають чіткої правової основи та створюють ризики зловживань. Він наголосив, що діюча практика призводить до того, що деякі особи отримують можливість виїжджати з країни поза законною чергою.

Гончаренко зазначив, що законопроєкт передбачає зняття всіх існуючих обмежень і надання права на перетин державного кордону всім чоловікам. На його думку, це дозволить зробити процедуру більш прозорою та однаковою для всіх громадян.

Документ наразі зареєстрований у Верховній Раді та очікує на розгляд профільних комітетів. У парламенті мають визначити порядок подальшого опрацювання законопроєкту та можливу дату його обговорення у сесійній залі.

