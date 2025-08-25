Ілюстративне фото

В Україні збільшилась вартість на популярну ягоду. Виробники збільшують ціни на пізні сорти

Про це повідомляє Агро-Бізнес, передає RegioNews.

Багато виробників уже завершили сезон реалізації ранніх та середніх сортів цієї ягоди. Водночас садівники підвищили ціни на продукцію пізніх сортів.

Станом на 25 серпня лохина пропонується по 170-240 гривень за кілограм. Це в середньому на 14% дорожче, аніж тижнем раніше.

Експерти зазначили, що нині лохина в Україні дорожче в середньому на 53%, якщо порівнювати з минулим роком. При цьому експерти впевнені, що вартість буде підніматися далі.

Нагадаємо, в Україні зміняться ціни на "борщовий набір". Президент Української плодоовочевої асоціації Тарас Баштанник зазначив, що на ринку овочів з року в рік спостерігається тенденція: якщо один з овочів у певному сезоні був дорогим, у наступному його ціна, як правило, знижується.