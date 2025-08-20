Иллюстративное фото

В Украине за неделю сменились ценники на овощи. Некоторые товары выросли в цене

Об этом сообщает 24 телеканал, передает RegioNews.

В Украине подорожали кабачки (с 10-25 до 15-28 гривен за килограмм). Также выросли в цене баклажаны: с 15-25 до 20-30 гривен за килограмм. Диапазон цен на чеснок расширился: теперь это 60–150 гривен за килограмм. Подорожала также зелень.

При этом подешевела сахарная кукуруза: с 8-20 до 5-12 гривен за штуку. Подешевел также сладкий перец с 15-50 до 22-50 гривен за килограмм. При этом выросли цены на брокколи (с 30-60 до 50-70 гривен за килограмм), цветную капусту (с 15-35 до 15-50 гривен за килограмм) и пекинскую капусту (с 20-25 до 25-30 гривен).

Также подорожали помидоры. Теперь килограмм стоит от 22 до 50 гривен.

Ранее мы сообщали, что в Украине подешевели молочные продукты. По словам аналитиков, это связано с ограничением спроса со стороны населения и ростом импорта.