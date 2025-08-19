Иллюстративное фото

В Украине на конец августа фрукты и ягоды изменились в цене. Некоторые товары все же начали дешеветь

Об этом сообщает 24 телеканал, передает RegioNews.

Малина подорожала с 160-180 гривен за килограмм до 180-280 гривен за килограмм. Выросла в цене и голубика: со 125-180 до 140-200 гривен за килограмм.

Арбуз на прошлой неделе подорожал, но теперь снова начал дешеветь с 14-20 до 14-18 гривен за килограмм. Однако дыня выросла в цене с 35-50 до 35-55 гривен за килограмм.

Винограда на рынке становится больше. Благодаря этому цены упали со 120–150 до 80–140 гривен за килограмм. Что касается импорта, то дешеветь стали бананы и апельсины.

Напомним, ранее эксперты объясняли, почему яблоки стали дорожать до 100 гривен за килограмм этого месяца. Это объясняют тем, что в Украине не хватает хранилищ для хранения фруктов. Когда начался импорт, цена выросла. Причина в том, что нет нормальных хранилищ.