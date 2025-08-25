11:59  25 августа
В Буковине зафиксировали 5-градусный мороз
09:29  25 августа
В Киеве избили и ограбили адвоката: нападающим светит до 10 лет заключения
04:51  25 августа
Трагедия на Киевщине: 7-летний мальчик застрелил 6-летнюю соседку во время игры
25 августа 2025, 12:07

Сотрудники НАБУ призвали к публичному рассмотрению дела Магамедрасулова

25 августа 2025, 12:07
Фото: Общественное Новости/Анна Самара
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро подписали коллективное обращение в Киевский апелляционный суд с требованием сделать открытым рассмотрение дела об аресте их коллеги – Руслана Магамедрасулова

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

Сегодня 25 августа в 12:30 суд должен рассмотреть апелляцию на меру пресечения в виде содержания под стражей.

Более 300 работников НАБУ подписали обращение, в котором заявили, что считают публичность критически важной – чтобы общество могло ознакомиться с обвинениями и доказательствами.

В заявлении отмечается, что сотрудники Бюро не требуют "индульгенции" для коллеги, но убеждены, что дело имеет "признаки процессуального произвола, обусловленного политической целью".

Напомним, в июле сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на возможных связях с Россией и незаконной торговле технической коноплей. По данным следствия он координировал работу Бюро в Днепропетровской и Запорожской областях и налаживал контакты с представителями страны-агрессора.

Недавно в Офисе Генпрокрора рассказали о новых материалах по вероятной незаконной деятельности одного из руководителей межрегионального управления детективов НАБУ и его отца.

25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
