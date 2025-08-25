Сотрудники НАБУ призвали к публичному рассмотрению дела Магамедрасулова

Фото: Общественное Новости/Анна Самара

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро подписали коллективное обращение в Киевский апелляционный суд с требованием сделать открытым рассмотрение дела об аресте их коллеги – Руслана Магамедрасулова

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает RegioNews.

Сегодня 25 августа в 12:30 суд должен рассмотреть апелляцию на меру пресечения в виде содержания под стражей.

Более 300 работников НАБУ подписали обращение, в котором заявили, что считают публичность критически важной – чтобы общество могло ознакомиться с обвинениями и доказательствами.

В заявлении отмечается, что сотрудники Бюро не требуют "индульгенции" для коллеги, но убеждены, что дело имеет "признаки процессуального произвола, обусловленного политической целью".

Напомним, в июле сотрудника НАБУ Руслана Магамедрасулова разоблачили на возможных связях с Россией и незаконной торговле технической коноплей. По данным следствия он координировал работу Бюро в Днепропетровской и Запорожской областях и налаживал контакты с представителями страны-агрессора.

Недавно в Офисе Генпрокрора рассказали о новых материалах по вероятной незаконной деятельности одного из руководителей межрегионального управления детективов НАБУ и его отца.