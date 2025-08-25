Более 13 тысяч украинцев попытались незаконно пересечь границу в этом году

Фото: ГНСУ

С начала 2025 года пограничники задержали более 13 000 граждан, пытавшихся незаконно уехать из Украины

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире "Новости.LIVE", передает RegioNews.

По его словам, в отношении нарушителей пограничники составляют административные протоколы, а дальнейшее решение принимает суд. Чаще всего это штраф.

В то же время, организаторы и пособники незаконной переправки людей несут уголовную ответственность — по соответствующей статье Уголовного кодекса.

Спикер также подчеркнул, что административное наказание не останавливает многих нарушителей.

"Есть люди, которых мы задерживаем трижды, пять раз. А есть и рекордсмены, которых ловим более 10 раз. Они продолжают пытаться незаконным способом пересечь границу", — добавил Демченко.

Напомним, Кабмин подал в Верховную Раду законопроект, предусматривающий усиление ответственности за незаконное пересечение государственной границы. Согласно документу, граждане, которые будут пытаться выехать из Украины вне официальных пунктов пропуска или с помощью поддельных документов, могут быть оштрафованы на сумму до 170 тысяч гривен или лишены свободы сроком до трех лет.