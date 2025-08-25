Понад 13 тисяч українців спробували незаконно перетнути кордон цього року

Фото: ДПСУ

З початку 2025 року прикордонники затримали понад 13 000 громадян, які намагалися незаконно виїхати з України

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі "Новини.LIVE", передає RegioNews.

За його словами, щодо порушників прикордонники складають адміністративні протоколи, а подальше рішення ухвалює суд. Найчастіше це – штраф.

Водночас організатори й пособники незаконного переправлення людей несуть кримінальну відповідальність – за відповідною статтею Кримінального кодексу.

Речник також наголосив, що адміністративне покарання не зупиняє багатьох порушників.

"Є люди, яких ми затримуємо тричі, п’ять разів. А є й рекордсмени, яких ловимо понад 10 разів. Вони продовжують намагатися у незаконний спосіб перетнути кордон", – додав Демченко.

Нагадаємо, Кабмін подав до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає посилення відповідальності за незаконний перетин державного кордону. Згідно з документом, громадяни, які намагатимуться виїхати з України поза офіційними пунктами пропуску або за допомогою підроблених документів, можуть бути оштрафовані на суму до 170 тисяч гривень або позбавлені волі на строк до трьох років.