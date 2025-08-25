09:29  25 серпня
У Києві побили й пограбували адвоката: нападникам світить до 10 років ув'язнення
04:51  25 серпня
Трагедія на Київщині: 7-річний хлопчик застрелив 6-річну сусідку під час гри
02:36  25 серпня
У центрі Києва 25 серпня обмежать рух: деталі
UA | RU
UA | RU
25 серпня 2025, 07:41

Понад 13 тисяч українців спробували незаконно перетнути кордон цього року

25 серпня 2025, 07:41
Читайте также на русском языке
Фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

З початку 2025 року прикордонники затримали понад 13 000 громадян, які намагалися незаконно виїхати з України

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі "Новини.LIVE", передає RegioNews.

За його словами, щодо порушників прикордонники складають адміністративні протоколи, а подальше рішення ухвалює суд. Найчастіше це – штраф.

Водночас організатори й пособники незаконного переправлення людей несуть кримінальну відповідальність – за відповідною статтею Кримінального кодексу.

Речник також наголосив, що адміністративне покарання не зупиняє багатьох порушників.

"Є люди, яких ми затримуємо тричі, п’ять разів. А є й рекордсмени, яких ловимо понад 10 разів. Вони продовжують намагатися у незаконний спосіб перетнути кордон", – додав Демченко.

Нагадаємо, Кабмін подав до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає посилення відповідальності за незаконний перетин державного кордону. Згідно з документом, громадяни, які намагатимуться виїхати з України поза офіційними пунктами пропуску або за допомогою підроблених документів, можуть бути оштрафовані на суму до 170 тисяч гривень або позбавлені волі на строк до трьох років.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна українці прикордонники кордон ДПСУ ухилення від мобілізації перетин кордону
На кордоні з Угорщиною зросли черги: прикордонники радять планувати поїздки заздалегідь
23 серпня 2025, 19:32
Втеча через Карпати: поліція на Закарпатті зловила "гідів" ухилянтів
22 серпня 2025, 10:57
Всі новини »
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
Україна та Канада домовилися про спільне виробництво оборонної продукції
25 серпня 2025, 11:24
На Сумщині прикордонники знищили 14 російських БпЛА
25 серпня 2025, 11:19
На Черкащині під час перевезення до навчального центру помер мобілізований чоловік
25 серпня 2025, 10:59
Російські дрони, КАБи та РСЗВ атакували Сумщину: є загиблий та поранені
25 серпня 2025, 10:54
Україна вперше показала нову крилату ракету, яка літає на 1000 км
25 серпня 2025, 10:46
Іноземні ЗМІ про Залужного: він міг би стати жорстким лідером, який пообіцяв би українцям "кров, піт і сльози"
25 серпня 2025, 10:38
Від вінілу до набору для гольфу: на Львівщині митники вилучили незадекларовані товари на 800 тисяч гривень
25 серпня 2025, 10:26
На Сумщині попрощалися із 47-річним прикордонником
25 серпня 2025, 10:15
Поліцейські затримали 25-річного жителя Одещини за підозрою у вбивстві знайомого
25 серпня 2025, 10:05
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
25 серпня 2025, 09:52
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »