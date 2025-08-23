Фото: полиция

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Обломки беспилотника упали возле многоэтажки. Пострадавших и разрушений нет.

Место падения временно огородили для проведения следственных действий. На месте работают взрывотехники и следователи, которые документируют происшествие и изымают остатки дрона.

Напомним, в ночь на 23 августа российская армия атаковала Украину 49 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО обезвредили 36 вражеских дронов.