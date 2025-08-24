Фото: українські ЗМІ

Про це повідомляють українські ЗМІ, передає RegioNews.

Під удар потрапив газопереробний комплекс компанії "Новатек" в Усть-Лузі, який вважається найбільшим виробником скрапленого газу у країні.

За попередніми повідомленнями, дрони влучили у важливий технологічний вузол підприємства – установку кріогенного фракціонування газового конденсату. Це обладнання використовується для переробки і подальшого транспортування газу. Пошкодження саме цієї ділянки могло суттєво вплинути на роботу всього комплексу.

У результаті атаки на об'єкті стався сильний вибух, після чого спалахнула пожежа. Вогонь швидко охопив значну площу підприємства, густий дим піднімався над промисловою зоною та був зафіксований на численних відео.

Раніше повідомлялося, українські дрони атакували промисловий об'єкт у Ростовській області. Тоді під удар потрапив Новошахтинський завод нафтопродуктів, який відіграє важливу роль у забезпеченні паливом військових структур РФ.