12:54  23 серпня
На Дніпропетровщині ворожий дрон поцілив у маршрутку: є загиблий та постраждалі
13:54  23 серпня
На Житомирщині зіткнулися Skoda і ЗАЗ: постраждали четверо людей, серед них 15-річний хлопець
11:41  24 серпня
В Україні знову дорожчає хліб: ціни зростуть ще на 20% до кінця року
UA | RU
UA | RU
24 серпня 2025, 13:35

Українські дрони вдарили по найбільшому газовому заводу росії: спалахнула пожежа

24 серпня 2025, 13:35
Читайте также на русском языке
Фото: українські ЗМІ
Читайте также
на русском языке

Українські сили здійснили атаку безпілотниками на території росії

Про це повідомляють українські ЗМІ, передає RegioNews.

Під удар потрапив газопереробний комплекс компанії "Новатек" в Усть-Лузі, який вважається найбільшим виробником скрапленого газу у країні.

За попередніми повідомленнями, дрони влучили у важливий технологічний вузол підприємства – установку кріогенного фракціонування газового конденсату. Це обладнання використовується для переробки і подальшого транспортування газу. Пошкодження саме цієї ділянки могло суттєво вплинути на роботу всього комплексу.

У результаті атаки на об'єкті стався сильний вибух, після чого спалахнула пожежа. Вогонь швидко охопив значну площу підприємства, густий дим піднімався над промисловою зоною та був зафіксований на численних відео.

Раніше повідомлялося, українські дрони атакували промисловий об'єкт у Ростовській області. Тоді під удар потрапив Новошахтинський завод нафтопродуктів, який відіграє важливу роль у забезпеченні паливом військових структур РФ.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Росія СБУ пожежа вибух атака газова інфраструктура дрони
Харківщина під ударами авіабомб і дронів: двоє жінок поранені, зруйновані будинки
24 серпня 2025, 11:17
Нічна атака на Україну: збито майже 50 дронів, є влучання в 10 локаціях
24 серпня 2025, 09:06
Уламки ворожого безпілотника впали поблизу багатоповерхівки у Києві: в поліції показали фото
23 серпня 2025, 12:20
Всі новини »
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
У Миколаєві 14-річна дівчинка впала у 10-метровий колодязь
24 серпня 2025, 13:18
Літо закінчується раніше: перший сніг випав на високогір'ї Закарпаття
24 серпня 2025, 12:53
На Буковині зіткнулися чотири авто: четверо травмованих, серед них дитина
24 серпня 2025, 12:22
В Україні знову дорожчає хліб: ціни зростуть ще на 20% до кінця року
24 серпня 2025, 11:41
Харківщина під ударами авіабомб і дронів: двоє жінок поранені, зруйновані будинки
24 серпня 2025, 11:17
Сили оборони України відкинули ворога на Сумщині і просунулися на 3,5 км
24 серпня 2025, 11:03
Норвегія виділяє майже $700 млн на посилення ППО України
24 серпня 2025, 10:26
Марк Карні відвідав Київ у День Незалежності: заява прем'єр-міністра Канади
24 серпня 2025, 09:28
Нічна атака на Україну: збито майже 50 дронів, є влучання в 10 локаціях
24 серпня 2025, 09:06
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »