24 августа 2025, 11:03

Силы обороны Украины отбросили врага в Сумской области и продвинулись на 3,5 км

24 августа 2025, 11:03
Фото: иллюстративное
Силы обороны Украины продолжают отражать атаки врага на нескольких направлениях

Об этом сообщает аналитический проект DeepState, передает RegioNews.

Возле Андреевки в Сумской области украинские военные отбросили оккупантов и продвинулись на 3,5 километра.

Кроме того, противник пытался продвинуться вблизи Вольного Поля в направлении Комышувахи в Донецкой области, граничащей с Днепропетровской областью. Украинские подразделения успешно удерживают позиции и не позволяют врагу закрепиться на новых рубежах.

Украинские войска отбили атаки врага в Сумской области

Также фиксируются активные боевые действия в Запорожской области. Оккупанты пытались продвинуться возле Каменского и Плавней, но силы обороны эффективно отражали их атаки, удерживая контроль над стратегическими участками.

Ранее сообщалось, что российские войска пытались продвинуться на отдельных участках фронта вблизи границ Днепропетровской области. Украинские подразделения продолжают реагировать на попытки врага и удерживают контроль над ключевыми рубежами.

ВСУ Сумская область Донецкая область Запорожская область фронт оборона
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
