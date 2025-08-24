Фото: иллюстративное

Об этом сообщает аналитический проект DeepState, передает RegioNews.

Возле Андреевки в Сумской области украинские военные отбросили оккупантов и продвинулись на 3,5 километра.

Кроме того, противник пытался продвинуться вблизи Вольного Поля в направлении Комышувахи в Донецкой области, граничащей с Днепропетровской областью. Украинские подразделения успешно удерживают позиции и не позволяют врагу закрепиться на новых рубежах.

Украинские войска отбили атаки врага в Сумской области

Также фиксируются активные боевые действия в Запорожской области. Оккупанты пытались продвинуться возле Каменского и Плавней, но силы обороны эффективно отражали их атаки, удерживая контроль над стратегическими участками.

Ранее сообщалось, что российские войска пытались продвинуться на отдельных участках фронта вблизи границ Днепропетровской области. Украинские подразделения продолжают реагировать на попытки врага и удерживают контроль над ключевыми рубежами.