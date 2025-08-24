Фото: ілюстративне

Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState, передає RegioNews.

Біля Андріївки в Сумській області українські військові відкинули окупантів і просунулися на 3,5 кілометра.

Окрім цього, противник намагався просунутися поблизу Вільного Поля в напрямку Комишувахи на Донеччині, що межує з Дніпропетровською областю. Українські підрозділи успішно утримують позиції та не дозволяють ворогу закріпитися на нових рубежах.

Українські війська відбили атаки ворога на Сумщині

Також фіксуються активні бойові дії у Запорізькій області. Окупанти намагалися просунутися біля Кам'янського та Плавнів, але сили оборони ефективно відбивали їхні атаки, утримуючи контроль над стратегічними ділянками.

Раніше повідомлялося, що російські війська намагалися просунутися на окремих ділянках фронту поблизу кордонів Дніпропетровщини. Українські підрозділи продовжують реагувати на спроби ворога та утримують контроль над ключовими рубежами.