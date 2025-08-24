12:54  23 серпня
На Дніпропетровщині ворожий дрон поцілив у маршрутку: є загиблий та постраждалі
13:54  23 серпня
На Житомирщині зіткнулися Skoda і ЗАЗ: постраждали четверо людей, серед них 15-річний хлопець
11:41  24 серпня
В Україні знову дорожчає хліб: ціни зростуть ще на 20% до кінця року
UA | RU
UA | RU
24 серпня 2025, 11:03

Сили оборони України відкинули ворога на Сумщині і просунулися на 3,5 км

24 серпня 2025, 11:03
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Сили оборони України продовжують відбивати атаки ворога на кількох напрямках

Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState, передає RegioNews.

Біля Андріївки в Сумській області українські військові відкинули окупантів і просунулися на 3,5 кілометра.

Окрім цього, противник намагався просунутися поблизу Вільного Поля в напрямку Комишувахи на Донеччині, що межує з Дніпропетровською областю. Українські підрозділи успішно утримують позиції та не дозволяють ворогу закріпитися на нових рубежах.

Українські війська відбили атаки ворога на Сумщині

Також фіксуються активні бойові дії у Запорізькій області. Окупанти намагалися просунутися біля Кам'янського та Плавнів, але сили оборони ефективно відбивали їхні атаки, утримуючи контроль над стратегічними ділянками.

Раніше повідомлялося, що російські війська намагалися просунутися на окремих ділянках фронту поблизу кордонів Дніпропетровщини. Українські підрозділи продовжують реагувати на спроби ворога та утримують контроль над ключовими рубежами.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ЗСУ Сумська область Донецька область Запорізька область фронт оборона
Норвегія виділяє майже $700 млн на посилення ППО України
24 серпня 2025, 10:26
Сумщина під ударами дронів і авіабомб: зруйновані будинки та церква, поранений чоловік
23 серпня 2025, 17:48
Росіяни вдарили по пожежній частині на Донеччині: наслідки
23 серпня 2025, 13:25
Всі новини »
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
Українські дрони вдарили по найбільшому газовому заводу росії: спалахнула пожежа
24 серпня 2025, 13:35
У Миколаєві 14-річна дівчинка впала у 10-метровий колодязь
24 серпня 2025, 13:18
Літо закінчується раніше: перший сніг випав на високогір'ї Закарпаття
24 серпня 2025, 12:53
На Буковині зіткнулися чотири авто: четверо травмованих, серед них дитина
24 серпня 2025, 12:22
В Україні знову дорожчає хліб: ціни зростуть ще на 20% до кінця року
24 серпня 2025, 11:41
Харківщина під ударами авіабомб і дронів: двоє жінок поранені, зруйновані будинки
24 серпня 2025, 11:17
Норвегія виділяє майже $700 млн на посилення ППО України
24 серпня 2025, 10:26
Марк Карні відвідав Київ у День Незалежності: заява прем'єр-міністра Канади
24 серпня 2025, 09:28
Нічна атака на Україну: збито майже 50 дронів, є влучання в 10 локаціях
24 серпня 2025, 09:06
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »