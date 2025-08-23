Фото: ГСЧС

Вечером 22 августа российские оккупанты ударили по пожарно-спасательной части в Доброполье Донецкой области

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В результате обстрела повреждено здание подразделения ГСЧС. К счастью, личный состав не пострадал, техника – целая.

Взрывной волной деформированы ворота, выбито остекление, повреждены двери и потолок.

"Враг продолжает целенаправленно обстреливать спасателей", – отметили в ГСЧС.

Напомним, в ночь на 23 августа российская армия атаковала Украину 49 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО обезвредили 36 вражеских дронов.