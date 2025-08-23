Россияне ударили по пожарной части в Донецкой области: последствия
Вечером 22 августа российские оккупанты ударили по пожарно-спасательной части в Доброполье Донецкой области
Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
В результате обстрела повреждено здание подразделения ГСЧС. К счастью, личный состав не пострадал, техника – целая.
Взрывной волной деформированы ворота, выбито остекление, повреждены двери и потолок.
"Враг продолжает целенаправленно обстреливать спасателей", – отметили в ГСЧС.
Напомним, в ночь на 23 августа российская армия атаковала Украину 49 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО обезвредили 36 вражеских дронов.
