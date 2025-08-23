Фото: ABC News

Специальный представитель президента США Кит Келлог посетит Украину. Он примет участие в мероприятиях по случаю Дня независимости

Об этом сообщил репортер Reuters Грэм Слэттери, информирует RegioNews.

Келлог посетит Украину с двухдневным визитом 24-25 августа. Его визит начнется с участия в молитвенном завтраке, а также в церемониях, посвященных 34-летию независимости Украины.

Как сообщил Слэттери, Келлог также планирует провести ряд встреч с украинскими чиновниками для обсуждения последних дипломатических событий.

Визит американского представителя проходит на фоне консультаций между США, Украиной и странами ЕС относительно предоставления Киеву долгосрочных гарантий безопасности в случае возможного мирного соглашения с Россией.

Ранее сообщалось, что США и Украина обсудили гарантии безопасности, проект будет готов на следующей неделе. Известно, что подробности гарантий безопасности сейчас нарабатывают две подгруппы: политико-юридическая и сугубо военная.