Фото: ABC News

Спеціальний представник президента США Кіт Келлог відвідає Україну. Він візьме участь у заходах із нагоди Дня незалежності

Про це повідомив репортер Reuters Грем Слеттері, інформує RegioNews.

Келлог відвідає Україну з дводенним візитом 24–25 серпня. Його візит розпочнеться з участі у молитовному сніданку, а також у церемоніях, присвячених 34-й річниці незалежності України.

Як повідомив Слеттері, Келлог також планує провести низку зустрічей із українськими посадовцями для обговорення останніх дипломатичних подій.

Візит американського представника відбувається на тлі консультацій між США, Україною та країнами ЄС щодо надання Києву довгострокових гарантій безпеки у разі можливої мирної угоди з Росією.

Раніше повідомлялося, що США та Україна обговорили гарантії безпеки, проєкт буде готовий наступного тижня. Відомо, що подробиці безпекових гарантій зараз напрацьовують дві підгрупи: політично-юридична й суто військова.