В ночь на 23 августа российская армия атаковала Украину 49 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушное нападение отражали подразделения РЭБ, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 противовоздушная оборона уничтожила или подавила 36 вражеских дронов типа Shahed и беспилотников-имитаций различных моделей на севере, востоке и в центре страны.

В то же время, зафиксированы 13 попаданий в семи локациях на Донетчине, Днепропетровщине и Сумщине.

Напомним, в Мукачево спасатели потушили пожар на американском гражданском предприятии, возникший в результате вражеских обстрелов 21 августа. Его площадь составляла около 7000 квадратных метров.