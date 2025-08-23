18:45  22 августа
На Запорожье в результате ударов россиян вспыхнули пожары
17:32  22 августа
В Запорожье мужчина заразился редким заболеванием после укуса комара
15:11  22 августа
Погода в Украине 23 августа: синоптик предупредила о резком перепаде температур и дождях
UA | RU
UA | RU
23 августа 2025, 10:49

Силы ПВО ночью ликвидировали 36 из 49 вражеских беспилотников

23 августа 2025, 10:49
Читайте також українською мовою
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Читайте також
українською мовою

В ночь на 23 августа российская армия атаковала Украину 49 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушное нападение отражали подразделения РЭБ, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 противовоздушная оборона уничтожила или подавила 36 вражеских дронов типа Shahed и беспилотников-имитаций различных моделей на севере, востоке и в центре страны.

В то же время, зафиксированы 13 попаданий в семи локациях на Донетчине, Днепропетровщине и Сумщине.

Напомним, в Мукачево спасатели потушили пожар на американском гражданском предприятии, возникший в результате вражеских обстрелов 21 августа. Его площадь составляла около 7000 квадратных метров.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина обстрелы дрон атака ПВО беспилотники
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
При возвращении из боевого задания погиб пилот истребителя МиГ-29
23 августа 2025, 11:47
Ракетный удар по американскому предприятию в Мукачево: на третьи сутки пожар потушили
23 августа 2025, 10:19
Зеленский поздравил украинцев с Днем государственного флага
23 августа 2025, 09:32
Звезда "Супермодель по-украински" оказалась в больнице: что произошло
23 августа 2025, 03:55
В Украине подорожала мороженая рыба: какие теперь цены
23 августа 2025, 03:30
"Воспитываю детей сама": актриса Анна Саливанчук рассказала об отношениях с бывшим мужем
23 августа 2025, 02:55
В Украине начали меняться цены на капусту
23 августа 2025, 02:30
Певица Оля Полякова рассказала, как относится к ребятам старшей дочери
23 августа 2025, 01:55
В Украине стали дешеветь яблоки: что стало причиной
23 августа 2025, 01:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Все публикации »
Остап Дроздов
Геннадий Друзенко
Вадим Денисенко
Все блоги »