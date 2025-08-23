Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 23 серпня російська армія атакувала Україну 49 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряний напад відбивали підрозділи РЕБ, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30, протиповітряна оборона знищила або подавила 36 ворожих дронів типу Shahed та безпілотників-імітацій різних моделей на півночі, сході та в центрі країни.

Водночас зафіксовані 13 влучань у семи локаціях на Донеччині, Дніпропетровщині та Сумщині.

Нагадаємо, у Мукачеві рятувальники загасили пожежу на американському цивільному підприємстві, яка виникла внаслідок ворожого обстрілу 21 серпня. Її площа становила близько 7000 квадратних метрів.