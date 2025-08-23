Фото из открытых источников

Об этом сообщает EastFruit, передает RegioNews.

Основной причиной падения цен на яблоки пожилых сортов стало отсутствие спроса. Только за последнюю неделю стоимость упала в среднем на 12%. Сейчас килограмм можно купить за 35–45 гривен за килограмм. В то же время, большинство оптовых компаний и розничных сетей еще продолжают продавать прошлогодние яблоки, в частности производства Польши.

Снижение цены объясняют тем, что предложения стало больше. Однако спрос остается низким. Поэтому поставщики вынуждены снижать цены.

Ранее мы сообщали, что в Украине подешевели молочные продукты. По словам аналитиков, это связано с ограничением спроса со стороны населения и ростом импорта.