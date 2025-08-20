Иллюстративное фото

На международном рынке начал дорожать кофе. Одной из причин называют погодные условия в Бразилии.

Об этом сообщает 24 телеканал, передает RegioNews.

Фьючерсы на кофе сорта арабика в Нью-Йорке поднялись до самого высокого уровня за последние два месяца. Основной причиной называют то, что из-за заморозков в Бразилии могут сократить урожай. Аналитик McDougall Global View Майкл Макдугалл отметил, что нынешний урожай в Бразилии будет ниже, чем ожидалось.

Эксперт также добавил, что в 2026 году урожай тоже может быть ограничен. Ведь из-за холодной погоды и преждевременного стрессового цветения. Самый активный фьючерсный контракт во вторник, 19 августа, вырос на 2,6%. Цены росли пятый день подряд, демонстрируя самую длинную положительную динамику с апреля.

Ранее мы сообщали, что в Украине подешевели молочные продукты. По словам аналитиков, это связано с ограничением спроса со стороны населения и ростом импорта.