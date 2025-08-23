Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє EastFruit, передає RegioNews.

Основною причиною падіння цін на яблука літніх сортів стала відсутність попиту. Лише за останній тиждень вартість впала в середньому на 12%. Зараз кілограм можна купити за 35-45 гривень за кілограм. Водночас більшість гуртових компаній та роздрібних мереж ще продовжують продавати торішні яблука, зокрема виробництва Польщі.

Зниження ціни пояснюють тим, що пропозиції стало більше. Однак попит залишається низьким. Тому постачальники вимушені знижувати ціни.

Раніше ми повідомляли про те, що в Україні подешевшали молочні продукти. За словами аналітиків, це пов’язано з обмеженням попиту з боку населення та зростанням імпорту.