Фото: Politico

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Ракета "Фламінго" може долати відстань до трьох тисяч кілометрів і нести бойову частину вагою понад тонну.

Гендиректорка компанії Fire Point Ірина Терех розповіла, що спершу ракети виготовлялися рожевого кольору. Це був жарт у колективі щодо участі жінок у військових проєктах. Згодом колір змінили на більш практичний для камуфляжу. За її словами, жінка, яка відповідає за виробництво, досі працює у компанії.

Терех також повідомила, що ракета вже запущена у серійне виробництво. Компанія випускає приблизно 200 одиниць на місяць. Раніше президент Володимир Зеленський анонсував масовий випуск "Фламінго" цієї зими і заявив, що до грудня їхня кількість значно зросте.

Раніше повідомлялося, Україна почала виробництво нових ракет "Фламінго" зі швидкістю близько однієї на день. Тепер планується наростити виробництво до понад 200 ракет на місяць.