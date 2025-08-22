11:54  22 серпня
Знахідка з льодовикового періоду: на Полтавщині виявили бивень мамонта
09:35  22 серпня
Вагітність у 15 років: у Харкові засудили чоловіка за сексуальний злочин
07:05  22 серпня
Замість балкона – будинок: житель Одеси розширив житло за рахунок охоронної зони
UA | RU
UA | RU
22 серпня 2025, 14:01

Politico показало кадри випробувань української крилатої ракети "Фламінго" та дрона FP-1

22 серпня 2025, 14:01
Читайте также на русском языке
Фото: Politico
Читайте также
на русском языке

Американське видання опублікувало відео випробувань української крилатої ракети "Фламінго" та дрона FP-1

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

Ракета "Фламінго" може долати відстань до трьох тисяч кілометрів і нести бойову частину вагою понад тонну.

Гендиректорка компанії Fire Point Ірина Терех розповіла, що спершу ракети виготовлялися рожевого кольору. Це був жарт у колективі щодо участі жінок у військових проєктах. Згодом колір змінили на більш практичний для камуфляжу. За її словами, жінка, яка відповідає за виробництво, досі працює у компанії.

Терех також повідомила, що ракета вже запущена у серійне виробництво. Компанія випускає приблизно 200 одиниць на місяць. Раніше президент Володимир Зеленський анонсував масовий випуск "Фламінго" цієї зими і заявив, що до грудня їхня кількість значно зросте.

Раніше повідомлялося, Україна почала виробництво нових ракет "Фламінго" зі швидкістю близько однієї на день. Тепер планується наростити виробництво до понад 200 ракет на місяць.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна виробництво оборона ракета Зеленський Володимир дрони Фламінго FP-1
Румунія готова надати авіапідтримку Україні у війні з РФ
22 серпня 2025, 13:30
Росія запустила понад пів сотні БпЛА: як відпрацювала ППО
22 серпня 2025, 10:37
В Офісі Президента планують кадрові зміни – там працюватимуть ветерани та військові
22 серпня 2025, 10:17
Всі новини »
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
Погода в Україні 23 серпня: синоптик попередила про різкий перепад температур і дощі
22 серпня 2025, 15:11
Особисту рушницю мера Павлограда використовують для боротьби з ворогом
22 серпня 2025, 15:02
Удар дронами та ФАБами по Костянтинівці: пошкоджено будинки, магазин і газопровід
22 серпня 2025, 14:40
Сервіс Приват24 тимчасово не працює: проблеми з платежами та банкоматами
22 серпня 2025, 14:36
На сході України затримали залізничника-агента ФСБ, який шпигував за військовими ешелонами
22 серпня 2025, 14:23
"Розвага" з петардою: у Києві підліток налякав відвідувачів кафе
22 серпня 2025, 14:23
На Харківщині за підтримки Чехії відкрився центр для переселенців із Донеччини
22 серпня 2025, 14:12
Нардеп Кузнєцов отримував мільйони на оренду житла від держави, а його дружина купила маєток у Києві – розслідування
22 серпня 2025, 14:07
Румунія готова надати авіапідтримку Україні у війні з РФ
22 серпня 2025, 13:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Всі публікації »
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »