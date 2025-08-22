04:10  22 серпня
Оскароносний Чернов зніме фільм про мирні перемовини
07:05  22 серпня
Замість балкона – будинок: житель Одеси розширив житло за рахунок охоронної зони
09:35  22 серпня
Вагітність у 15 років: у Харкові засудили чоловіка за сексуальний злочин
UA | RU
UA | RU
22 серпня 2025, 10:17

В Офісі Президента планують кадрові зміни – там працюватимуть ветерани та військові

22 серпня 2025, 10:17
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Передбачається ширше залучення військових та ветеранів до роботи в усіх підрозділах

Про ініціативу реформування структури відомства заявив Голова Офісу президента Андрій Єрмак, передає RegioNews.

За його словами, у складі ОП значну частку становитимуть військові з підтвердженим бойовим досвідом та ветерани війни.

"Сьогодні я запропонував Президенту України реформувати ОП. Ідея в тому, щоб суттєву кількість працівників Офісу складали військовослужбовці з підтвердженим бойовим досвідом повномасштабної війни або ветерани бойових дій. Мова про працівників усіх рівнів. У всіх департаментах без винятку", – написав Єрмак у соцмережах.

Він наголосив, що цю пропозицію підтримав президент Володимир Зеленський.

Керівник ОП підкреслив, що люди з фронтовим досвідом мають високий рівень дисципліни, відповідальності та братерства:

"Вони не шукають виправдань, вони шукають рішення як досягти результату".

Єрмак навів приклад свого заступника, полковника Павла Паліси, який раніше командував 93-ю окремою механізованою бригадою "Холодний Яр".

"Тепер, у Офісі він демонструє ту саму швидкість, чесність і принциповість - для нього це означає залишатися вірним собі й країні", - зазначив він.

За словами голови ОП, залучення ветеранів до державної служби є справедливим і необхідним кроком. Подібна практика, на його думку, має поширюватися й у бізнесі, ІТ та культурній сфері:

"Це робить систему сильнішою й справедлівішою".

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна не розглядає можливість поступок щодо своїх територій. Тоді він наголосив, що вимоги РФ про відведення військ із Донецької та Луганської областей Київ відкидає.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Андрій Єрмак Офіс президента реформа ветерани Зеленський Володимир
Атака дронів на Куп'янщині: загинув чоловік, постраждали троє жінок
22 серпня 2025, 09:56
У Мукачеві досі гасять пожежу на заводі після обстрілу РФ
22 серпня 2025, 09:01
Херсонщина під вогнем: окупанти цілили у житлові квартали – 1 загиблий, 17 поранених
22 серпня 2025, 08:24
Всі новини »
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
Каністри замість кранів: на окупованій Донеччині воду подають раз на кілька тижнів
22 серпня 2025, 10:12
Атака дронів на Куп'янщині: загинув чоловік, постраждали троє жінок
22 серпня 2025, 09:56
В Україні створять бюро з розслідування транспортних аварій
22 серпня 2025, 09:55
Вагітність у 15 років: у Харкові засудили чоловіка за сексуальний злочин
22 серпня 2025, 09:35
У Криму через пересохлі свердловини шість сіл Бахчисарайського району залишилися без води
22 серпня 2025, 09:26
У Мукачеві досі гасять пожежу на заводі після обстрілу РФ
22 серпня 2025, 09:01
На Волині викрили канал збуту вибухівки: 10 кг пороху переслали поштою
22 серпня 2025, 08:52
Конфлікт із тяжкими наслідками: львів'янин відповідатиме в суді за побиття
22 серпня 2025, 08:44
Херсонщина під вогнем: окупанти цілили у житлові квартали – 1 загиблий, 17 поранених
22 серпня 2025, 08:24
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Всі публікації »
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Вадим Денисенко
Всі блоги »