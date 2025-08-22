Фото: ілюстративне

Передбачається ширше залучення військових та ветеранів до роботи в усіх підрозділах

Про ініціативу реформування структури відомства заявив Голова Офісу президента Андрій Єрмак, передає RegioNews.

За його словами, у складі ОП значну частку становитимуть військові з підтвердженим бойовим досвідом та ветерани війни.

"Сьогодні я запропонував Президенту України реформувати ОП. Ідея в тому, щоб суттєву кількість працівників Офісу складали військовослужбовці з підтвердженим бойовим досвідом повномасштабної війни або ветерани бойових дій. Мова про працівників усіх рівнів. У всіх департаментах без винятку", – написав Єрмак у соцмережах.

Він наголосив, що цю пропозицію підтримав президент Володимир Зеленський.

Керівник ОП підкреслив, що люди з фронтовим досвідом мають високий рівень дисципліни, відповідальності та братерства:

"Вони не шукають виправдань, вони шукають рішення як досягти результату".

Єрмак навів приклад свого заступника, полковника Павла Паліси, який раніше командував 93-ю окремою механізованою бригадою "Холодний Яр".

"Тепер, у Офісі він демонструє ту саму швидкість, чесність і принциповість - для нього це означає залишатися вірним собі й країні", - зазначив він.

За словами голови ОП, залучення ветеранів до державної служби є справедливим і необхідним кроком. Подібна практика, на його думку, має поширюватися й у бізнесі, ІТ та культурній сфері:

"Це робить систему сильнішою й справедлівішою".

