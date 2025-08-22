23:11  21 серпня
22 серпня 2025, 04:50

Що буде з цінами на картоплю в Україні

22 серпня 2025, 04:50
Ілюстративне фото
Чимало областей в Україні постраждало від посухи. Це вплинуло на врожай. Експертка пояснила, чи зміняться через це ціни на картоплю

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Керівниця аналітичного відділу УКАБ Світлана Литвин зазначила, що ситуація на плодоовочевому ринку цьогоріч покращилась. За її словами, на продаж здебільшого йде картопля з Львівської, Житомирської та Чернігівської області. Цьогоріч ці області від посухи не постраждали. Ця проблема більше вплинула на південні на східні регіони.

Тому експертка переконана, що зростання цін на картоплю очікувати поки не варто.

Слід зазначити, що зараз в популярних українських мережах супермаркетів картопля коштує:

  • Metro 16,54 гривні;
  • Auchan 31,40 гривні;
  • Novus 17,99 гривні;
  • АТБ 15,89 гривні;
  • Varus 15,90 гривні;
  • Сільпо 18,90 гривні.

Раніше ми повідомляли про те, що в Україні подешевшали молочні продукти. За словами аналітиків, це пов’язано з обмеженням попиту з боку населення та зростанням імпорту.

ціни овочі
