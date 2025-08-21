Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky

Україна готується до серійного виробництва далекобійної крилатої ракети "Фламінго", яка здатна вражати цілі на відстані до 3 тисяч кілометрів

Про це йдеться в дописі Efrem Lukatsky для Facebook, передає RegioNews.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що масове виробництво розпочнеться в період із грудня 2025 року до лютого 2026 року.

За словами глави держави, попередні випробування ракети були успішними. Зеленський зазначив, що поки що "Фламінго" є найуспішнішою ракетою України, і її застосування потребує накопичення достатньої кількості снарядів для ефективного використання. За прогнозами, до грудня буде вироблено першу партію, а масове виробництво розпочнеться до кінця року або на початку наступного.

Ракета "Фламінго" пройшла випробування

Ракета "Фламінго" за технічними характеристиками схожа на FP‑5 від Milanion Group. Вона здатна перебувати у повітрі понад чотири години, розвивати максимальну швидкість до 950 км/год та крейсерську швидкість 850–900 км/год. Розмах крил ракети досягає шести метрів. За даними виробника, щомісяця планується випускати до 50 одиниць, що значно посилить обороноздатність України.

Вона може вражати цілі на великій відстані

Нещодавно у мережі було опубліковане відео випробувань "Фламінго". На кадрах показано як тестові запуски, так і пуски по реальних цілях на території Росії, що підтверджує бойову ефективність ракети.