11:50  21 серпня
ДТП із пʼятьма загиблими на Хмельниччині: водійка перебуватиме під вартою
10:03  21 серпня
На Житомирщині пошкоджена контактна мережа: поїзди курсують із затримками
07:37  21 серпня
Жорстоке побиття на Вінниччині: жінка в лікарні, чоловік – у СІЗО
UA | RU
UA | RU
21 серпня 2025, 15:01

Зʼявилися нові фото ракети "Фламінго": як виглядає українська далекобійна зброя

21 серпня 2025, 15:01
Читайте также на русском языке
Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky
Читайте также
на русском языке

Україна готується до серійного виробництва далекобійної крилатої ракети "Фламінго", яка здатна вражати цілі на відстані до 3 тисяч кілометрів

Про це йдеться в дописі Efrem Lukatsky для Facebook, передає RegioNews.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що масове виробництво розпочнеться в період із грудня 2025 року до лютого 2026 року.

За словами глави держави, попередні випробування ракети були успішними. Зеленський зазначив, що поки що "Фламінго" є найуспішнішою ракетою України, і її застосування потребує накопичення достатньої кількості снарядів для ефективного використання. За прогнозами, до грудня буде вироблено першу партію, а масове виробництво розпочнеться до кінця року або на початку наступного.

Ракета "Фламінго" пройшла випробування

Ракета "Фламінго" за технічними характеристиками схожа на FP‑5 від Milanion Group. Вона здатна перебувати у повітрі понад чотири години, розвивати максимальну швидкість до 950 км/год та крейсерську швидкість 850–900 км/год. Розмах крил ракети досягає шести метрів. За даними виробника, щомісяця планується випускати до 50 одиниць, що значно посилить обороноздатність України.

Вона може вражати цілі на великій відстані

Нещодавно у мережі було опубліковане відео випробувань "Фламінго". На кадрах показано як тестові запуски, так і пуски по реальних цілях на території Росії, що підтверджує бойову ефективність ракети.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Фламінго ракета Балістика Україна виробництво оборона крилата ракета війна
В Італії заарештували українця у справі про атаку на "Північний потік"
21 серпня 2025, 13:56
Небезпечна знахідка в лісі: на Полтавщині знешкодили бойову частину ракети
21 серпня 2025, 13:29
Обстріл Херсона: один загиблий, п'ятеро поранених, серед них поліцейські
21 серпня 2025, 13:10
Всі новини »
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
Житель Буковини за 200 000 грн оформляв фіктивні документи для виїзду чоловіків за кордон
21 серпня 2025, 15:15
Рекордний конкурс: 130 кандидатів на участь в Антарктичній експедиції-2026
21 серпня 2025, 14:44
500 доларів за гарантований вступ до навчального закладу: у Дніпрі службовцю повідомили про підозру
21 серпня 2025, 14:38
Вибори в умовах війни: страх влади чи турбота про громадян
21 серпня 2025, 14:30
У Раді зареєстрували законопроєкт про зміну адміністративних кордонів Дніпропетровщини
21 серпня 2025, 14:25
В Італії заарештували українця у справі про атаку на "Північний потік"
21 серпня 2025, 13:56
Українські сили вдарили по ключових військових об'єктах у РФ – Генштаб
21 серпня 2025, 13:50
10 тисяч доларів за таємне залишення служби без наслідків: на Одещині викрили посадовця ТЦК
21 серпня 2025, 13:33
Небезпечна знахідка в лісі: на Полтавщині знешкодили бойову частину ракети
21 серпня 2025, 13:29
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віталій Шабунін
Сергій Фурса
Всі блоги »