21 августа 2025, 14:44

Рекордный конкурс: 130 кандидатов на участие в Антарктической экспедиции-2026

21 августа 2025, 14:44
Фото: из открытых источников
Национальный антарктический научный центр (НАНЦ) получил рекордное количество заявок на участие в 31-й Украинской антарктической экспедиции на 2026–2027 годы – 130 кандидатов

Об этом сообщает Национальный Антарктический научный центр, передает RegioNews.

Отмечается, что это самый высокий показатель с начала полномасштабного вторжения РФ и фактический возврат к довоенному уровню: в 2021 году на участие подали заявки 137 человек.

В НАНЦ рассказали, что впервые за историю конкурсов значительно выросло количество заявок от женщин – 47, что составляет 36% от общего числа кандидатов. Раньше женщины не превышали четверти всех заявок.

Впервые на трех вакансиях (биологические и метеорологические исследования, врач) больше, чем мужчин, еще на одной (повар) количество кандидатов поровну.

Однако некоторые профессии остаются исключительно мужскими: среди дизелистов, механиков и системных администраторов нет ни одной женщины.

Также отмечают увеличение количества заявок от врачей и врачей, которые даже обогнали по популярности кандидатов на должность системного администратора – традиционно наиболее конкурентную.

Следующие этапы конкурса включают предварительный отбор по образованию и опыту, представление полного пакета документов, профессиональные собеседования, медицинское освидетельствование, психологические тестирования и учебно-тренировочные сборы.

Напомним, в марте этого года на станцию "Академик Вернадский" отправилась 30-я украинская антарктическая экспедиция. В состав экспедиции вошли 13 человек: 8 ученых, врач, кухарка, системный администратор, системный механик и дизелист-электрик.

Антарктика конкурс заявление станция Академик Вернадский НАНЦ отбор собеседование
21 августа 2025
