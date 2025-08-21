11:50  21 серпня
ДТП із пʼятьма загиблими на Хмельниччині: водійка перебуватиме під вартою
10:03  21 серпня
На Житомирщині пошкоджена контактна мережа: поїзди курсують із затримками
07:37  21 серпня
Жорстоке побиття на Вінниччині: жінка в лікарні, чоловік – у СІЗО
21 серпня 2025, 14:44

Рекордний конкурс: 130 кандидатів на участь в Антарктичній експедиції-2026

21 серпня 2025, 14:44
Фото: з відкритих джерел
Національний антарктичний науковий центр (НАНЦ) отримав рекордну кількість заявок на участь у 31-й Українській антарктичній експедиції на 2026–2027 роки – 130 кандидатів

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр, передає RegioNews.

Зазначається, що це найвищий показник від початку повномасштабного вторгнення РФ та фактичне повернення до довоєнного рівня: у 2021 році на участь подали заявки 137 осіб.

У НАНЦ розповіли, що вперше за історію конкурсів значно зросла кількість заявок від жінок – 47, що становить 36% від загальної кількості кандидатів. Раніше жінки не перевищували чверть від усіх заявок.

Вперше на трьох вакансіях (біологічні та метеорологічні дослідження, лікар/ка) жінок більше, ніж чоловіків, ще на одній (кухар/ка) – кількість кандидатів порівну.

Однак деякі професії залишаються виключно чоловічими: серед дизелістів, механіків та системних адміністраторів немає жодної жінки.

Також відзначають збільшення кількості заявок від лікарів і лікарок, які навіть обігнали за популярністю кандидатів на посаду системного адміністратора – традиційно найбільш конкурентну.

Наступні етапи конкурсу включають попередній відбір за освітою та досвідом, подання повного пакету документів, фахові співбесіди, медичний огляд, психологічні тестування та навчально-тренувальні збори.

Нагадаємо, цьогоріч у березні на станцію "Академік Вернадський" вирушила 30-та українська антарктична експедиція. До складу експедиції увійшло 13 осіб: 8 науковців, лікарка, кухарка, системний адміністратор, системний механік і дизеліст-електрик.

21 серпня 2025
