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08 марта 2025, 19:10

Юбилейная экспедиция: 13 украинцев отправились в Антарктику

08 марта 2025, 19:10
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фото: Национальный антарктический научный центр
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Сегодня 8 марта на станцию "Академик Вернадский" отправилась 30-я украинская антарктическая экспедиция

Об этом сообщил Национальный Антарктический научный центр, передает RegioNews.

Члены экспедиции доедут автобусом в Польшу, откуда перелетят в Южную Америку. Далее они на ледоколе "Ноосфера" направляться в Антарктику, преодолевая известный своей бурностью пролив Дрейка.

На станции "Академик Вернадский" участники 30-й Украинской антарктической экспедиции сменят предыдущую команду и пробудут там до апреля 2026 года.

В состав экспедиции вошли 13 человек: 8 ученых, врач, кухарка, системный администратор, системный механик и дизелист-электрик.

Команда будет заниматься геофизическими, метеорологическими и биологическими исследованиями, а также обеспечит функционирование станционной инфраструктуры.

Возглавил команду опытный полярник, метеоролог Александр Полудень. Он едет зимовать в Антарктику в шестой раз.

Напомним, украинские полярники показали , как измеряют китов в океане с помощью дронов и линейки.

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