Лікування гепатиту С: коли і куди доставлять понад 19 тисяч курсів терапії

В Україні триває постачання лікарських засобів для лікування вірусного гепатиту С для дорослих і дітей від 12 років. До кінця вересня у регіони країни розвезуть понад 19 тисяч тримісячних курсів противірусної терапії

Про це повідомила пресслужба МОЗ, передає RegioNews.

Йдеться про препарати, які містять комбінацію діючих речовин софосбувір/велпатасвір (400 мг/100 мг). Вони ефективно пригнічують розмноження вірусу в організмі та дозволяють повністю вилікуватися понад 90% пацієнтів.

Стандартний курс лікування триває 12 або 24 тижні.

Загальний обсяг поставки становить близько 1,6 мільйона таблеток (19 356 повних курсів лікування).

Ліки закупило ДП "Медичні закупівлі України" за державні кошти 2024 року на суму понад 124 мільйони гривень.

Протягом липня вже доставлено понад 60% від усієї партії. Найближчими тижнями додаткові поставки надійдуть до Дніпропетровської, Донецької, Закарпатської, Запорізької, Кіровоградської, Львівської, Миколаївської, Тернопільської, Херсонської та Чернівецької областей.

Довідка: Вірусний гепатит С – це інфекційне захворювання, що вражає печінку та передається через кров. Хвороба впливає на фізичний та емоційний стан людини і може загрожувати життю. Сучасні противірусні засоби прямої дії дозволяють повністю вилікувати хворобу.

Як відомо, нещодавно в Україні відбувся Тиждень боротьби з вірусними гепатитами, спрямований на підвищення обізнаності про ці захворювання, а також профілактику, діагностику і лікування.

Нагадаємо, у травні в Україну надійшло 115 300 доз вакцини для щеплення дітей проти гепатиту B у рамках співпраці МОЗ та Глобального альянсу з вакцин. Вакцина призначена для щеплення дітей за Національним календарем щеплень.