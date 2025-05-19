Украина получила более 115 тысяч доз вакцины против гепатита B

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В Украину поступило 115 300 доз вакцины для прививки детей против гепатита B в рамках сотрудничества Минздрава и Глобального альянса по вакцинам (Gavi)

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

В ведомстве отметили, что это первая партия в рамках соглашения о партнерстве, которое подписали в конце 2024 года. Финансирование части вакцин осуществляет Gavi, а закупку и доставку координирует ЮНИСЕФ.

Вакцина предназначена для прививки детей по Национальному календарю прививок

Распределением вакцин между регионами занимается Центр общественного здоровья.

Чем опасен гепатит В?

Гепатит B — вирусное заболевание, поражающее печень и часто переходящее в хроническую форму, что может привести к циррозу или раку.

Особенно уязвимы к вирусу дети до года: в 90% случаев инфекция в этом возрасте переходит в хроническую форму.

Вакцина – единственный надежный метод профилактики. Она предотвращает развитие болезни более чем в 90% случаев, обеспечивая долговременную защиту — по меньшей мере на 20 лет, иногда — на всю жизнь.

Напомним, в столице эпидемиологи проводят расследование из-за вспышки гепатита А в Соломенском районе. По состоянию на 16 мая в Киеве уже зарегистрировано 65 случаев, из них 31 – дети.