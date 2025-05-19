13:05  19 мая
Разбой в Киеве: мужчина с ножом напал на продавщицу цветов
08:43  19 мая
Не видел отца более трех лет: из ТОТ вернули 15-летнего парня
06:10  19 мая
На побережье Одесской области вынесло российскую мину: кадры уничтожения
UA | RU
UA | RU
19 мая 2025, 14:43

Украина получила более 115 тысяч доз вакцины против гепатита B

19 мая 2025, 14:43
Читайте також українською мовою
фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Украину поступило 115 300 доз вакцины для прививки детей против гепатита B в рамках сотрудничества Минздрава и Глобального альянса по вакцинам (Gavi)

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

В ведомстве отметили, что это первая партия в рамках соглашения о партнерстве, которое подписали в конце 2024 года. Финансирование части вакцин осуществляет Gavi, а закупку и доставку координирует ЮНИСЕФ.

Вакцина предназначена для прививки детей по Национальному календарю прививок

Распределением вакцин между регионами занимается Центр общественного здоровья.

Чем опасен гепатит В?

Гепатит B — вирусное заболевание, поражающее печень и часто переходящее в хроническую форму, что может привести к циррозу или раку.

Особенно уязвимы к вирусу дети до года: в 90% случаев инфекция в этом возрасте переходит в хроническую форму.

Вакцина – единственный надежный метод профилактики. Она предотвращает развитие болезни более чем в 90% случаев, обеспечивая долговременную защиту — по меньшей мере на 20 лет, иногда — на всю жизнь.

Напомним, в столице эпидемиологи проводят расследование из-за вспышки гепатита А в Соломенском районе. По состоянию на 16 мая в Киеве уже зарегистрировано 65 случаев, из них 31 – дети.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Минздрав дети вакцинация прививка гепатит В
Лекарства станут доступнее: в Украине заработает "правило Болар"
16 мая 2025, 18:13
В Киеве растет количество больных гепатитом А: тестирование продолжат
16 мая 2025, 16:42
СПИД в Украине: в Минздраве рассказали, сколько новых случаев было обнаружено с начала года
16 мая 2025, 15:41
Все новости »
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
15 мая 2025
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Страна-агрессор всегда готова использовать карту "своих" городов в Украине для срыва любых переговоров. Но использует ли?
13 мая 2025
"Вернуть домой": Опасная миссия эвакуации павших героев
Каждый день, на передовой, украинские воины стоят на защите нашей земли. Но война – это не только бои и победы, но и потери. За каждым павшим героем стоит не только его подвиг, но и семья, которая жде...
05 мая 2025
"Вожу еду под обстрелами". Как руководители сел рискуют жизнью ради земляков
Условия жизни во многих прифронтовых населенных пунктах близки к выживанию. В результате представителям местной власти приходится постоянно решать критически важные вопросы, а порой и рисковать собств...
ДТП в Виннице: легковушку разорвало пополам, есть погибший и пострадавшие
19 мая 2025, 16:07
Правоохранителю, совершившему смертельную аварию в Ровенской области, грозит до 8 лет лишения свободы
19 мая 2025, 15:59
В Украине работают 29 мобильных аптек в 17 областях
19 мая 2025, 15:55
В Украине идет резкое потепление до +25 градусов
19 мая 2025, 15:52
Дом сгорел, родные погибли: на Полтавщине мужчина проигнорировал повестку из-за жизненных трудностей – как его наказали
19 мая 2025, 15:45
Бойцы "Шквала" показали, как уничтожают оккупантов на Луганщине
19 мая 2025, 15:36
На Волыни правоохранители разоблачили схему контрабанды авто под видом помощи для военных
19 мая 2025, 15:22
Пенсия с учетом стажа за границей: что изменилось
19 мая 2025, 15:19
В Чернигове женщина насмерть забила ежиху с ежатами
19 мая 2025, 15:11
В Ивано-Франковске состоялось обучение экзорцистов
19 мая 2025, 15:08
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
Запорожье и Херсон – как используют эту тему на возможных переговорах Россия и Украина
Все публикации »
Андрей Длигач
Юрий Бутусов
Роман Истомин
Все блоги »