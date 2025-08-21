Иллюстративное фото

Великобритания ввела новые санкции. Это касается финансовых сетей, которыми пользуется РФ для уклонения от западных санкций

Об этом сообщает Reuters, передает RegioNews.

В частности, санкции Великобритании касаются A7A5, рублевого стейблкоина, запущенного в Кыргызстане. Благодаря этому РФ переместила за границу около 9,3 миллиарда долларов всего за четыре месяца.

Кроме того, санкции направлены против люксембургской компании и четырех киргизских организаций. Среди них Grinex LLC и Old Vector LLC, также связанные с инфраструктурой A7A5.

"Если Кремль считает, что может скрыть свои безнадежные попытки смягчить удар от наших санкций, отмывая транзакции из-за подозрительных криптосетей, то они сильно ошибаются", - говорит министр санкций Великобритании Стивен Доути.

Напомним, ранее высокая представительница Европейского Союза по иностранным делам Кая Каллас говорила, что в вопросе выполнения обязательств на диктатора Путина полагаться нельзя. Поэтому ЕС будет продолжать оказывать давление на российскую экономику: уже в сентябре ожидается новый пакет санкций.