01:40  21 августа
Певица Солоха родила сына
00:30  21 августа
В Запорожье целый двор в центре стал свалкой
12:58  20 августа
Украинка пыталась вывезти в Польшу коллекцию старинных монет
21 августа 2025, 02:30

Британия наложила санкции на криптосети, работающие с РФ

21 августа 2025, 02:30
Иллюстративное фото
Великобритания ввела новые санкции. Это касается финансовых сетей, которыми пользуется РФ для уклонения от западных санкций

Об этом сообщает Reuters, передает RegioNews.

В частности, санкции Великобритании касаются A7A5, рублевого стейблкоина, запущенного в Кыргызстане. Благодаря этому РФ переместила за границу около 9,3 миллиарда долларов всего за четыре месяца.

Кроме того, санкции направлены против люксембургской компании и четырех киргизских организаций. Среди них Grinex LLC и Old Vector LLC, также связанные с инфраструктурой A7A5.

"Если Кремль считает, что может скрыть свои безнадежные попытки смягчить удар от наших санкций, отмывая транзакции из-за подозрительных криптосетей, то они сильно ошибаются", - говорит министр санкций Великобритании Стивен Доути.

Напомним, ранее высокая представительница Европейского Союза по иностранным делам Кая Каллас говорила, что в вопросе выполнения обязательств на диктатора Путина полагаться нельзя. Поэтому ЕС будет продолжать оказывать давление на российскую экономику: уже в сентябре ожидается новый пакет санкций.

19 августа 2025
07 августа 2025
