Жорстоке побиття на Вінниччині: жінка в лікарні, чоловік – у СІЗО
У Запоріжжі цілий двір у центрі став сміттєзвалищем
Співачка Солоха народила сина
21 серпня 2025, 08:28

Ліки з отрути і посліду: в Україні викрили російську фармсхему

21 серпня 2025, 08:28
фото: Офіс Генпрокурора
Правоохоронці викрили організовану групу, яка налагодила незаконне постачання гомеопатичних препаратів з Росії під виглядом продукції європейського походження. Організатором схеми виявився громадянин РФ – власник великого фармацевтичного холдингу та член російської академії медичних наук

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, ще на початку 2000-х громадянин РФ заснував в Україні дочірнє підприємство з майже ідентичною назвою до російської компанії.Після 2014 року, щоб уникнути санкцій, холдинг створив виробництво в одній із європейських країн, яка межує з Росією. Там лише змінювали пакування продукції, після чого вона потрапляла в У країну як начебто "європейський" товар.

У злочинну схему було залучено засновника та директора української компанії, відповідального за контроль якості, реєстрацію ліків, фармаконагляд та головного бухгалтера.

З початку повномасштабного вторгнення РФ підприємство не лише не припинило діяльність, а й посилило заходи маскування. За цей час реалізовано російських препаратів на суму понад 270 мільйонів гривень, частина з яких була виведена на рахунки компаній, підконтрольних громадянину РФ.

Особливе занепокоєння викликала якість препаратів – деякі з них виготовляли з отрути змій, подрібнених тіл бджіл і навіть кролячого посліду. Їхні лікувальні властивості не підтверджені жодними міжнародними дослідженнями, а застосування могло становити загрозу для здоров’я.

Всім учасникам схеми, включно з організатором, повідомлено про підозру.

Під час обшуків у Києві вилучено:

  • понад 40 ящиків документації на препарати,
  • комп’ютерну техніку та мобільні телефони з перепискою між українськими та російськими представниками,
  • документи про розподіл прибутку, узгодження цін і приховування країни походження продукції.

Також накладено арешт на будинок у центрі Києва площею понад 700 м², що належить організатору схеми. Він використовувався як офіс і склад гомеопатії.

МОЗ України ініційовано питання про скасування держреєстрації 11 препаратів, що належать українській компанії.

Нагадаємо, правоохоронці викрили масштабне виробництво фальсифікованих пестицидів CORAGEN, які постачали до країн Європейського Союзу. З березня по липень 2025 року на території України виготовили понад 400 тонн контрафактної агрохімічної продукції з використанням комерційних найменувань і торгових марок компанії FMC.

