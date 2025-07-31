фото: Офис Генерального прокурора

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Согласно данным Офиса Генерального прокурора, с марта по июль 2025 года на территории Украины произвели более 400 тонн контрафактной агрохимической продукции с использованием коммерческих наименований и торговых марок компании FMC.

Поддельные пестициды реализовывались через интернет-магазины, логистические компании и контрабандные каналы за границу. Также часть продукции продавалась под видом оригинальных товаров известных международных брендов. Общий ожидаемый доход организаторов составляет более 200 миллионов гривен.

В рамках расследования правоохранители провели обыски в 12 регионах страны. Было обнаружено несколько подпольных производственных цехов, в частности, цеха для изготовления фальшивых пестицидов, полиграфическое производство этикеток и голограмм, а также цеха по изготовлению тары. Следственные действия осуществлялись с участием Офиса Генпрокурора, Национальной полиции, Департамента по борьбе с наркопреступностью и Государственной таможенной службы.

Обнаружены подпольные цеха для изготовления фальсификата

В настоящее время троим участникам преступной группы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 229 Уголовного кодекса Украины. Решение о мерах предосторожности – залога в размере трех миллионов гривен каждому – находится на рассмотрении. Следствие продолжается, продолжаются меры по пресечению обращения поддельных пестицидов, а также привлечению к ответственности всех причастных лиц и защите прав потребителей и правообладателей.

Ранее сообщалось, разоблачена масштабная схема фальсификации пестицидов из Китая на 100 миллионов. Преступная схема по фальсификации сельскохозяйственной продукции действовала на территории не менее 12 областей.