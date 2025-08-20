Фото из открытых источников

Украинские производители молочных продуктов готовятся к очередному удорожанию. Ожидается, что это произойдет в конце лета или начале осени

Об этом сообщает "АгроБизнес", передает RegioNews.

К концу лета некоторые молочные продукты могут подорожать примерно на 5%. При этом активизация торговли свежими молокопродуктами может сдержать повышение цен.

"Между тем рынок остается активным — даже в период подготовки к подорожанию производители не сворачивают акционные кампании. Параллельно активизируется и внешняя торговля. В июле из Украины было экспортировано более чем на 50% больше свежих молокопродуктов, чем за июль прошлого года. Основным рынком сбыта остается Молдова", — говорят аналитики.

В то же время, импорт растет. Преимущественно это происходит благодаря продукции соседней Польши. В августе эксперты прогнозируют рост экспорта и импорта. Ключевым фактором будет покупательная способность украинцев.

