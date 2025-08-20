12:58  20 августа
Украинка пыталась вывезти в Польшу коллекцию старинных монет
12:45  20 августа
На Закарпатье задержали парня за изнасилование 13-летнего ребенка: девочка беременна
10:55  20 августа
Бех-Романчук прокомментировала 4-летнее отстранение: ее реакция
20 августа 2025, 23:45

В Украине снова подорожают: почему это происходит

20 августа 2025, 23:45
Фото из открытых источников
Украинские производители молочных продуктов готовятся к очередному удорожанию. Ожидается, что это произойдет в конце лета или начале осени

Об этом сообщает "АгроБизнес", передает RegioNews.

К концу лета некоторые молочные продукты могут подорожать примерно на 5%. При этом активизация торговли свежими молокопродуктами может сдержать повышение цен.

"Между тем рынок остается активным — даже в период подготовки к подорожанию производители не сворачивают акционные кампании. Параллельно активизируется и внешняя торговля. В июле из Украины было экспортировано более чем на 50% больше свежих молокопродуктов, чем за июль прошлого года. Основным рынком сбыта остается Молдова", — говорят аналитики.

В то же время, импорт растет. Преимущественно это происходит благодаря продукции соседней Польши. В августе эксперты прогнозируют рост экспорта и импорта. Ключевым фактором будет покупательная способность украинцев.

Напомним, ранее эксперты объясняли, почему яблоки стали дорожать до 100 гривен за килограмм этого месяца. Это объясняют тем, что в Украине не хватает хранилищ для хранения фруктов. Когда начался импорт, цена выросла. Причина в том, что нет нормальных хранилищ.

продукты цена
