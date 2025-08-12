07:29  13 августа
12 августа 2025, 23:25

Яблоки уже не будут дешевле: украинцам объяснили, что будет с ценами

12 августа 2025, 23:25
Иллюстративное фото
Урожай фруктов и ягод из-за неблагоприятной погоды в Украине низкий. Это привело к импорту персиков, а также удорожанию яблок

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Большинство фермеров убеждены, что качество яблок в Украине в этом году не будет высоким. При этом сейчас яблоки самые дорогие за всю историю независимости.

Прошлогоднего урожая яблок хватило только к Новому году. Ведь в Украине не хватает хранилищ для хранения фруктов. Когда начался импорт, цена выросла до более чем 100 гривен за килограмм. Эксперт Александр Хорев отметил, что яблоки ранних сортов очень дорогие, потому что нет нормальных объемов.

"Даже сегодня яблоки ранних сортов достаточно дорогие, потому что поддержку ценам оказало отсутствие нормальных объемов. Поэтому мы надеемся, что существенных катаклизмов не будет – и наши садоводы соберут достаточно урожая, а площадь под это есть, и яблоко станет более доступным", - говорит эксперт.

Следует отметить, что по данным портала Минфин, украинское яблоко в среднем стоит 84,60 гривны за килограмм. При этом килограмм яблока Айдаред обойдется в среднем в 119 гривен.

Напомним, в Украине изменятся цены на "борщовый набор". Президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник отметил, что на рынке овощей из года в год наблюдается тенденция: если один из овощей в определенном сезоне был дорогим, в следующем его цена, как правило, снижается.

