12:58  20 серпня
Українка намагалась вивезти до Польщі колекцію старовинних монет
12:45  20 серпня
На Закарпатті затримали молодика за зґвалтування 13-річної дитини: дівчинка вагітна
10:55  20 серпня
Бех-Романчук прокоментувала 4-річне відсторонення: її реакція
UA | RU
UA | RU
20 серпня 2025, 23:45

В Україні знову подорожчають: чому це відбувається

20 серпня 2025, 23:45
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Українські виробники молочних продуктів готуються до чергового подорожчання. Очікується, що це станеться наприкінці літа або на початку осені

Про це повідомляє "АгроБізнес", передає RegioNews.

Наприкінці літа деякі молочні продукти можуть подорожчати приблизно на 5%. При цьому активізацію торгівлі свіжими молокопродуктами може стримати підвищення цін.

"Тим часом ринок залишається активним – навіть у період підготовки до подорожчання виробники не згортають акційні кампанії. Паралельно активізується і зовнішня торгівля. У липні з України було експортовано більн ніж на 50% більше свіжих молокопродуктів, ніж за липень минулого року. Основним ринком збуту залишається Молдова", - кажуть аналітики.

Водночас імпорт зростає. Переважно це стається завдяки продукції з сусідньої Польщі. У серпні експерти прогнозують зростання експорту та імпорту. Ключовим фактором буде купівельна спроможність українців.

Нагадаємо, раніше експерти пояснювали, чому яблука стали дорожчати до 100 гривень за кілограм цього місяця. Це пояснюють тим, що в Україні є брак сховищ для зберігання фруктів. Коли почався імпорт, ціна зросла. Причина у тому, що немає нормальних сховищ.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
продукти ціна
В Україні різко подешевшали кавуни
15 серпня 2025, 21:48
Рис у всьому світі різко подешевшав: які ціни в Україні
12 серпня 2025, 01:45
В Україні продовжує дорожчати популярний овоч: експерти пояснили причини
05 серпня 2025, 03:55
Всі новини »
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
У Дніпрі судили "Супермаму" за невиконання батьківських обов'язків
20 серпня 2025, 23:30
Вбивство жінки в Кам'янському: ймовірний вбивця міг втекти за кордон
20 серпня 2025, 22:29
Класика і війна: у Харкові до Дня міста відкриють унікальну виставку
20 серпня 2025, 21:55
На Запоріжжі окупанти вбили жінку
20 серпня 2025, 21:45
На Харківщині затримали браконьєра з уловом на понад 151 тис. грн
20 серпня 2025, 21:38
Стрибнув з моста й ледь не загинув: у Дніпрі врятували чоловіка
20 серпня 2025, 21:16
Мар'яна Безугла подає до суду через "незаконність рішення Регламентного комітету"
20 серпня 2025, 20:45
У Києві 1 із 8 укриттів існує лише "на папері", – Офіс Омбудсмена
20 серпня 2025, 20:02
У Харкові чоловік, який регулярно бив дружину, може опинитися за ґратами
20 серпня 2025, 19:56
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »