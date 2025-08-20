Фото з відкритих джерел

Українські виробники молочних продуктів готуються до чергового подорожчання. Очікується, що це станеться наприкінці літа або на початку осені

Про це повідомляє "АгроБізнес", передає RegioNews.

Наприкінці літа деякі молочні продукти можуть подорожчати приблизно на 5%. При цьому активізацію торгівлі свіжими молокопродуктами може стримати підвищення цін.

"Тим часом ринок залишається активним – навіть у період підготовки до подорожчання виробники не згортають акційні кампанії. Паралельно активізується і зовнішня торгівля. У липні з України було експортовано більн ніж на 50% більше свіжих молокопродуктів, ніж за липень минулого року. Основним ринком збуту залишається Молдова", - кажуть аналітики.

Водночас імпорт зростає. Переважно це стається завдяки продукції з сусідньої Польщі. У серпні експерти прогнозують зростання експорту та імпорту. Ключовим фактором буде купівельна спроможність українців.

Нагадаємо, раніше експерти пояснювали, чому яблука стали дорожчати до 100 гривень за кілограм цього місяця. Це пояснюють тим, що в Україні є брак сховищ для зберігання фруктів. Коли почався імпорт, ціна зросла. Причина у тому, що немає нормальних сховищ.