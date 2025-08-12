07:28  12 августа
Во Львове женщину будут судить за убийство собственного сына
01:25  12 августа
В Черкасской области мужчина притворялся ветераном ради льгот
00:25  12 августа
Вступительная кампания-2025: какие самые популярные профессии среди абитуриентов
12 августа 2025, 01:45

Рис во всем мире резко подешевел: какие цены в Украине

12 августа 2025, 01:45
Иллюстративное фото
Из-за отмены запрета на экспорт из Индии и рекордного урожая цены на рис обвалились. Биржевая цена упала до 372,5 доллара за тонну. Это самая низкая цена с 2017 года

Об этом сообщает Financial Times, передает RegioNews.

Аналитик Оскар Чакра из Rabobank отметил, что к рекордному урожаю и ситуации с Индией добавилось мощное производство в Таиланде и Вьетнаме, что вывело мировой объем производства риса на исторический максимум в этом маркетинговом году.

При этом спрос снизился. Самаренду Моханти из Сельскохозяйственного университета имени профессора Джаяшанкара Теланганы отметил, что покупателей практически нет.

"Я вижу еще около 10% потенциала падения. Покупателей просто нет. Мы входим в фазу низких цен на сырье. Я не вижу, чтобы тенденция изменилась в ближайшие два года, если только не произойдет война или другое серьезное потрясение", - говорит эксперт.

Следует отметить, что в июне в Украине изменились цены на рис. По данным портала Минфин, килограмм пропаренного риса в прошлом месяце стоил в среднем 54,10 гривны. При этом в мае цена была выше – 68,13 гривны. Однако один вид риса все же подорожал: круглый рис вырос в цене на 71 коп. до 72,96 гривны.

Ранее мы сообщали, что в Украине подешевели молочные продукты. По словам аналитиков, это связано с ограничением спроса со стороны населения и ростом импорта.

цены продукты
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
07 августа 2025
