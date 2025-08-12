Иллюстративное фото

Из-за отмены запрета на экспорт из Индии и рекордного урожая цены на рис обвалились. Биржевая цена упала до 372,5 доллара за тонну. Это самая низкая цена с 2017 года

Об этом сообщает Financial Times, передает RegioNews.

Аналитик Оскар Чакра из Rabobank отметил, что к рекордному урожаю и ситуации с Индией добавилось мощное производство в Таиланде и Вьетнаме, что вывело мировой объем производства риса на исторический максимум в этом маркетинговом году.

При этом спрос снизился. Самаренду Моханти из Сельскохозяйственного университета имени профессора Джаяшанкара Теланганы отметил, что покупателей практически нет.

"Я вижу еще около 10% потенциала падения. Покупателей просто нет. Мы входим в фазу низких цен на сырье. Я не вижу, чтобы тенденция изменилась в ближайшие два года, если только не произойдет война или другое серьезное потрясение", - говорит эксперт.

Следует отметить, что в июне в Украине изменились цены на рис. По данным портала Минфин, килограмм пропаренного риса в прошлом месяце стоил в среднем 54,10 гривны. При этом в мае цена была выше – 68,13 гривны. Однако один вид риса все же подорожал: круглый рис вырос в цене на 71 коп. до 72,96 гривны.

Ранее мы сообщали, что в Украине подешевели молочные продукты. По словам аналитиков, это связано с ограничением спроса со стороны населения и ростом импорта.