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В Украине популярный овощ стабильно дорожает. Эксперты объяснили, что именно влияет на ценники

Об этом сообщает Агро-Бизнес, передает RegioNews.

В Украине продолжают дорожать тепличные огурцы Аналитики отметили, что, несмотря на подготовку к сбору нового урожая, сохраняется большой спрос. Это позволяет продавцам удерживать отпускные цены.

За прошлую неделю огурцы в Украине в среднем подорожали на 16%. На 4 августа в среднем тепличные комбинаты предлагают к продаже эту продукцию в диапазоне 30-50 гривен за килограмм. При этом спрос остается стабильным даже несмотря на удорожание.

"Резкие температурные перепады, зафиксированные в стране в июле, спровоцировали распространение болезней огурца, что привело к проблемам с выборками овощей, выращиваемых в открытом грунте. Также к общему сокращению предложения огурцов на внутреннем рынке привела жаркая и засушливая погода, которая имела место в большинстве регионов Украины во второй половине июля текущего года", - пояснили аналитики.

Напомним, в Украине растет стоимость чеснока. Сейчас он продается примерно по 60-130 гривен за килограмм.