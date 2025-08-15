21:24  15 августа
15 августа 2025, 21:48

В Украине резко подешевели арбузы

15 августа 2025, 21:48
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Украинские арбузы снова дешевеют

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на EastFruit.

Как отмечается, цены на арбузы опустились до 5-15 грн/кг, что в среднем на 31% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

"Из-за жаркой погоды темпы созревания растений в полях существенно ускорились. При этом наблюдающаяся в южных областях засуха негативно сказывается на качестве арбузов, что усиливает темпы снижения цен", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине дорожает мед . Да, липовый мед сейчас продают примерно по 500-600 гривен за литр. Иногда цена доходит до 800 гривен.

