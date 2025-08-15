В Украине резко подешевели арбузы

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на EastFruit.

Как отмечается, цены на арбузы опустились до 5-15 грн/кг, что в среднем на 31% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

"Из-за жаркой погоды темпы созревания растений в полях существенно ускорились. При этом наблюдающаяся в южных областях засуха негативно сказывается на качестве арбузов, что усиливает темпы снижения цен", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине дорожает мед . Да, липовый мед сейчас продают примерно по 500-600 гривен за литр. Иногда цена доходит до 800 гривен.