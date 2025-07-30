Фото: Минобороны

По мнению Дениса Шмыгаля, в Украине мобилизация на 90% добровольна. По его словам, "скандальный" процент играет против нас

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль высказался по поводу мобилизации. По его мнению, все происходит на 90% добровольно и согласно плану. Шмыгаль заявил, что люди получают повестки, а затем приходят служить. По его мнению, людей не тянут и не хватают.

"Всегда мы видим в медиа тот небольшой, скандальный процент. И это играет против нас, что мобилизация — это 5-10% скандала. А на самом деле мобилизация на 90% — это сознательное решение украинцев", - заявил министр обороны.

Напомним, ранее в Сухопутных войсках ВСУ говорили, что 86% инцидентов с ТЦК оказались фейками и ИПСО. При этом из 257 инцидентов только 36 оказались реальными. По результатам расследований: