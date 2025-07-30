12:43  30 июля
В Одессе трех подростков на матрасе унесло в море
09:28  30 июля
На Житомирщине 18-летний парень угнал мусоровоз
08:49  30 июля
Стрельба на Троещине: мужчина ранил прохожего из-за замечаний
UA | RU
UA | RU
30 июля 2025, 20:57

Все проходит добровольно и по плану: министр обороны Шмыгаль высказался по поводу мобилизации

30 июля 2025, 20:57
Читайте також українською мовою
Фото: Минобороны
Читайте також
українською мовою

По мнению Дениса Шмыгаля, в Украине мобилизация на 90% добровольна. По его словам, "скандальный" процент играет против нас

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль высказался по поводу мобилизации. По его мнению, все происходит на 90% добровольно и согласно плану. Шмыгаль заявил, что люди получают повестки, а затем приходят служить. По его мнению, людей не тянут и не хватают.

"Всегда мы видим в медиа тот небольшой, скандальный процент. И это играет против нас, что мобилизация — это 5-10% скандала. А на самом деле мобилизация на 90% — это сознательное решение украинцев", - заявил министр обороны.

Напомним, ранее в Сухопутных войсках ВСУ говорили, что 86% инцидентов с ТЦК оказались фейками и ИПСО. При этом из 257 инцидентов только 36 оказались реальными. По результатам расследований:

  • 1 лицо отстранено от обязанностей,
  • 5 человек привлечены к дисциплинарной ответственности,
  • 30 служебных расследований еще продолжаются.
gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
мобилизация ТЦК Денис Шмыгаль
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
21 июля 2025
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Роботизация войны, продемонстрированная 3 ОШБр, может и должна стать будущим как нашей войны, так и войн будущего
Коррупция тоже убивает: киевляне вышли под театр Франко с требованиями к депутатам
30 июля 2025, 22:05
Не хуже Януковича: появились кадры роскошной квартиры олигарха Миндича с золотыми унитазами
30 июля 2025, 21:40
Украину атакуют вражеские дроны: откуда летят
30 июля 2025, 20:44
В Киеве мужчина за $7000 обещал "откосить" мобилизованного - его задержали
30 июля 2025, 20:41
В Хмельницкой области мужчина избил военного ТЦК: как его наказал суд
30 июля 2025, 20:29
В Кривом Роге подростки умышленно ломали электросамокаты: видео попало в сеть
30 июля 2025, 20:25
Более 85 тысяч сигарет: в Харьковской области раскрыли подпольное производство
30 июля 2025, 20:04
Сырский предлагает учить будущих бойцов под землей
30 июля 2025, 19:59
В Днепре задержали мужчину, который занимался постом в прокуратуре
30 июля 2025, 19:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Все публикации »
Вадим Денисенко
Геннадий Друзенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »