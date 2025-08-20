В Україні запрацювала електронна черга в ТЦК

фото: Міноборони

У середу, 20 серпня Кабмін остаточно унормував використання сервісу електронної черги в ТЦК та СП

Про це інформує RegioNews із посиланням на повідомлення міністра оборони Дениса Шмигаля.

Як відомо, із травня 2024 року система працювала у тестовому режимі. Відтепер нею зможуть скористатися військовозобов’язані, військовослужбовці та їхні родини.

За словами Шмигаля, електронна черга має замінити "живі" черги під ТЦК, посилити безпеку та впорядкувати прийом громадян. Також сервіс має прискорити процеси та зробити їх зручнішими.

"Прибираємо "живі” черги під Центрами комплектування, посилюємо безпеку, пришвидшуємо та впорядковуємо процедури прийому громадян", – повідомив Шмигаль.

Раніше міністр оборони України Денис Шмигаль висловився щодо мобілізації. На його думку, все відбувається на 90% добровільно і згідно із планом.