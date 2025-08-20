Фото: иллюстративное

В Украине начинается период осенней прохлады: ночи станут холоднее, а дневная температура все еще будет оставаться теплой

Об этом сообщает синоптик Игорь Кибальчич, передает RegioNews.

Лето в Украине официально подходит к концу, и уже в ближайшие дни ночи станут значительно прохладнее. Температура в ночные часы может опускаться до 6°C, что свидетельствует о начале осеннего периода.

Дневная температура пока остается относительно теплой, однако разница между днем и ночью будет заметной. Украинцам советуют заранее позаботиться о более теплой одежде, особенно для утренних и вечерних прогулок.

Метеорологи отмечают, что изменение погоды связано с поступлением холодных воздушных масс из северных регионов Европы. Это типичное явление для начала осени и предполагает постепенное понижение среднесуточной температуры во всех областях страны.

Эксперты также отмечают возможные ночные заморозки в западных и северных регионах, а в южных областях прохлада будет проявляться менее выражено. Жителям советуют планировать свои дела с учетом этих погодных изменений и следить за актуальными прогнозами.

Ранее сообщалось, в Украине на этой неделе ожидается резкое похолодание. Ночью температура снизится до +8-14 градусов, а днем местами поднимется до +33 градусов.