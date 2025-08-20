12:58  20 серпня
Українка намагалась вивезти до Польщі колекцію старовинних монет
12:45  20 серпня
На Закарпатті затримали молодика за зґвалтування 13-річної дитини: дівчинка вагітна
10:55  20 серпня
Бех-Романчук прокоментувала 4-річне відсторонення: її реакція
20 серпня 2025, 17:51

1 вересня стартує навчальний рік 2025–2026: який формат навчання очікувати

20 серпня 2025, 17:51
фото: Телеграм/Олексій Гончаренко
Уряд та місцеві адміністрації готують умови старту навчального року, враховуючи безпеку учнів та педагогів у кожному регіоні

Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

Навчальний рік 2025–2026 розпочнеться 1 вересня і триватиме до 30 червня 2026 року. Планування початку занять вже ведеться на рівні обласних та Київської міської військових адміністрацій.

Разом із засновниками шкіл адміністрації визначатимуть формат навчального процесу в кожному регіоні. Рішення залежатиме від поточної безпекової ситуації та умов, у яких перебувають школи.

Таким чином, для всіх учнів навчальний рік стартує одночасно, але формат занять може відрізнятися. У деяких регіонах діти відвідуватимуть класи традиційно, а в інших навчання відбуватиметься дистанційно.

Влада наголошує, що основним критерієм вибору формату є безпека учнів та педагогів. У разі змін у ситуації школи будуть оперативно інформувати батьків про нові умови навчання.

Раніше повідомлялося, вартість шкільного набору для українських дітей суттєво зросла. Батьки вже планують бюджет на канцтовари та інші витрати перед початком навчального року.

Україна війна школа безпека навчання 1 вересня дистанційне навчання
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
