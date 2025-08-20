фото: Телеграм/Олексій Гончаренко

Уряд та місцеві адміністрації готують умови старту навчального року, враховуючи безпеку учнів та педагогів у кожному регіоні

Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

Навчальний рік 2025–2026 розпочнеться 1 вересня і триватиме до 30 червня 2026 року. Планування початку занять вже ведеться на рівні обласних та Київської міської військових адміністрацій.

Разом із засновниками шкіл адміністрації визначатимуть формат навчального процесу в кожному регіоні. Рішення залежатиме від поточної безпекової ситуації та умов, у яких перебувають школи.

Таким чином, для всіх учнів навчальний рік стартує одночасно, але формат занять може відрізнятися. У деяких регіонах діти відвідуватимуть класи традиційно, а в інших навчання відбуватиметься дистанційно.

Влада наголошує, що основним критерієм вибору формату є безпека учнів та педагогів. У разі змін у ситуації школи будуть оперативно інформувати батьків про нові умови навчання.

Раніше повідомлялося, вартість шкільного набору для українських дітей суттєво зросла. Батьки вже планують бюджет на канцтовари та інші витрати перед початком навчального року.