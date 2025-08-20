Обвинувачений у корупції ексзаступник голови Держспецзв’язку розпочав служити у Силах оборони

фото: Віктор Жора / Facebook

Колишній заступник голови Держспецзв’язку Віктор Жора повідомив, що пішов в армію

Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.

"Друзі, сьогодні нарешті з’явився зв’язок, тому радий вам повідомити, що понад місяць тому приєднався до Сил безпеки та оборони", – йдеться у повідоленні.

Нагадаємо, НАБУ і САП обвинувачують Віктора Жору у причетності до розкрадань 62 млн гривень на закупівлях програмного забезпечення.

Раніше у Держспецзв'язку назвали причину блокування нацроумінгу для абонентів "Київстару". Як повідомили у відомстві, на такий крок пішли, щоб уникнути перевантаження мереж інших операторів.